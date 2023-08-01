超強颱風卡努移動路徑大調整　8.2入東海漸向浙江至福建沿海靠近

7月31日，颱風卡努連升兩級，從颱風升級為強颱風，再加強為超強颱風。

中央氣象台消息，卡努今（8月1日）晨5時位於沖繩那霸東南方大約285公里的西北太平洋洋面上，料向西北方向移動，明日（2日）移入東海，逐漸向浙江至福建沿海靠近。



中央氣象台預計，超強颱風卡努將以每小時約20公里的速度向西北方向移動，強度將有所增強，並向琉球群島南部海域靠近，明日上午移入東海，然後逐漸向浙江中部至福建北部一帶沿海靠近。

根據最新的預報數據，針對卡努的預報主要有兩方面的調整。第一個變化是其移動速度變慢，或在8月2日夜間進入東海；第二個變化則是卡努會在近海或東經125度以東轉向北上的可能性變大。

中央氣象台預計，卡努8月2日夜間移入東海，並逐漸向浙江中部至福建北部一帶沿海靠近。（中央氣象台）

《浙江在線》引述氣象專家介紹，調整的主因是副熱帶高壓的變化。目前，颱風處於副熱帶高壓的三面包圍當中，引導氣流變弱令颱風的移動速度變慢；8月4日後，副熱帶高壓有可能出現斷裂，在東環副熱帶高壓引導氣流的影響下，颱風可能會轉向北上。

目前，大氣環流形勢剛開始調整，後期颱風的移動路徑仍存在非常大的不確定性，尚不能完全排除卡努登陸的可能性。