深圳好去處｜深圳地鐵直達逾90熱門商場　附地鐵站名出入口路線圖

香港人去深圳坐地鐵攻略、逛大商場指南！搭乘深圳地鐵，可直接到達深圳逾90個大商場，不用怕太陽曬。為方便大家，《香港01》「好食玩飛」記者整合了直達90個深圳熱門商場的地鐵路線圖，附上地鐵站名及出入口，更加插了相關商場的遊玩攻略。即睇各大商場的交通資訊！



深圳地鐵直達90大熱門商場

每逢假日，不少香港人皆選擇到深圳消費食買玩。深圳不少熱門商場，包括皇庭廣場、Coco Park卓悅中心、領展中心城等，因臨近口岸、坐兩個站地鐵已經能抵達、駁通地下街、餐廳雲集而相當受歡迎！第一次上深圳玩的朋友，可以先到萬象天地、壹方天地、金光華等交通便利的商場。

深圳部份交通便利且受歡迎的商場：

金光華廣場：中檔商場，有主流餐廳及店舖。

KK mall：中檔商場，有主流餐廳、blt精品超市、Nitori日本家品店。

萬象城：高檔商場，有Ole超市，地鐵通道有幾間咖啡、蛋糕店。

One Avenue卓悅中心：福田最大商場，有Ole超市。



至於深圳地鐵可直接到達哪些大商場，大家不妨參考以下附出站名稱及出入口指示的地鐵圖，方便大家逛街。

▼深圳地鐵沿綫商場圖▼

+ 2

深圳地鐵【1號線】（由羅湖站出發近至遠排列）

大中華茂業天地｜羅湖站｜E2出口

國貿·SPRING｜國貿站｜C出口

金光華廣場｜國貿站｜A出口

佳寧娜廣場｜國貿站｜A出口

1234space｜老街站（1號線、3號線）｜H出口

深圳萬象城｜大劇院站（1號線、2號線）｜F出口

KK Mall京基百納空間｜大劇院站（1號線、2號線）｜B出口

iN城市廣場｜科學館站（1號線、6號線）｜F出口

世紀匯廣場｜華強路站｜B出口

中航城君尚購物中心｜華強路站｜B出口

One Avenue卓悅中心｜崗廈站（1號線、10號線）｜B出口

連城新天地｜會展中心站（1號線、4號線）｜B出口

領展中心城｜會展中心站（1號線、4號線）｜B出口

皇庭廣場｜會展中心站（1號線、4號線）｜C出口

購物公園｜購物公園站（1號線、3號線）｜B出口

星河Coco Park｜購物公園站（1號線、3號線）｜C出口

PA MALL｜購物公園站（1號線、3號線）｜D出口

深鐵匯坊｜深鐵置業大廈｜車公廟站（1號線、7號線、9號線、11號線）｜E出口

深圳華僑城創意文化園 華僑城 LOFT53｜僑城東站｜A出口

益田假日廣場｜世界之窗站（1號線、2號線）｜B3出口

萬象天地｜高新園站｜A出口

深鐵前海時代購物中心｜鯉魚門站｜A出口（預計2026年開業）

壹方城｜寶安中心站（1號線、5號線）｜F出口

大仟里｜坪洲站｜A出口

寶安天虹購物中心｜西鄉站｜A出口



深圳地鐵1號線連接羅湖口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往羅湖口岸的方法，可以參閱以下文章：

深圳地鐵【2號線】（由蓮塘站出發近至遠排列）

湖貝里｜湖貝站｜C出口

Octpark歡樂時光｜僑香站｜D出口

後海匯｜後海站（2號線、11號線）｜A出口

海岸城購物中心｜後海站（2號線、11號線）｜E2出口

深圳灣萬象城｜後海站（2號線、11號線）｜G出口

深圳灣萬象城2期｜後海站（2號線、11號線）｜K2出口

寶能all city｜海月站｜B出口

自由里｜東角頭站｜A出口（預計2026年開業）

匯港購物中心｜海上世界站（2號線、12號線）｜B出口



深圳地鐵2號線連接蓮塘口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往蓮塘口岸的方法，可以參閱以下文章：

深圳地鐵【3號線】（由雙龍站出發近至遠排列）

紅嶺萬象匯｜紅嶺站（3號線、9號線）｜（預計2026年開業）

東部星悅天地｜丹竹頭站｜B出口

有吉佳兆業廣場｜木棉灣站｜B1／B2出口

IBC MALL｜水貝站｜A出口

羅湖益田假日廣場｜翠竹站｜B出口



COCO Park相關遊玩攻略︰深圳福田人氣商場COCO Park！實探太空酒館+巨型蛋撻一站式支付

深圳地鐵【4號線】（由牛湖站出發近至遠排列）

觀瀾湖新城MH Mall｜觀瀾湖站｜C出口

百佳華Max City｜觀瀾站｜A出口

AT Mall上塘薈｜上塘站｜A1出口

卓悅匯購物中心｜上梅林站（4號線、9號線）｜K出口

紅山6979｜紅山站（4號線、6號線）｜D2出口

繽果空間｜深圳北站（4號線、5號線、6號線）｜A出口



深圳地鐵4號線連接福田口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往福田口岸的方法，可以參閱以下文章：

深圳地鐵【5號線】（由黃貝嶺站出發近至遠排列）

深圳天河城｜布心站｜B出口

深圳布吉萬象城｜百鴿籠站｜C出口

坂田萬科廣場｜坂田站｜D出口

塘朗城｜塘朗站｜A／B出口

寶能環球匯｜塘朗站｜D出口

深圳益田假日里｜大學城站｜D出口

BREWTOWN啤酒小鎮｜興東站｜B出口

仟里食家｜洪浪北站｜D出口

勤誠達K+廣場｜洪浪北站｜A出口

深圳大悅城｜靈芝站（5號線、12號線）｜E出口

π Mall中洲購物中心｜靈芝站（5號線、12號線）｜C1出口

萬象前海｜桂灣站｜A出口

深圳書城灣區城｜寶華站｜D出口

前海壹方滙｜桂灣站｜A2出口

前海卓越Intown購物中心｜桂灣站｜A2出口



深圳地鐵【6號線】（由松崗站出發近至遠排列）

新體匯 ALIVAL｜八卦嶺站（6號線、7號線）｜B出口

光明星河 COCO City｜光明大街站｜D出口

藍鯨世界｜鳳凰城站｜A出口

萬達廣場｜鳳凰城站｜C出口

光明N次方公園｜長圳站｜A出口



深圳地鐵【7號線】（由太安站出發近至遠排列）

萬象食家｜笋崗站｜A出口

羅湖寶能環球匯｜笋崗站｜D出口



深圳地鐵7號線連接皇崗口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往皇崗口岸的方法，可以參閱以下文章：

深圳地鐵【9號線】（由文錦站出發近至遠排列）

綠景佐鄰虹灣購物中心｜梅景站｜A出口

中洲灣C Future City｜下沙站｜B出口

KK One京基濱河時代廣場｜下沙站｜B出口

深圳灣睿印Rail In｜紅樹灣南站（9號線、11號線）｜A出口

深圳京東 MALL｜南山書城站｜A出口

來福士廣場｜南油站（9號線、12號線）｜E出口



睿印相關遊玩攻略︰深圳好去處｜商場睿印3大打卡亮點 地鐵3線可達近地鐵紅樹灣南站

深圳地鐵9號線連接文錦渡口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往文錦渡口岸的方法，可以參閱以下文章：

深圳地鐵【10號線】（由福田口岸站出發近至遠排列）

深業上城｜冬瓜嶺站｜E出口

星河World Coco Park｜雅寶站｜C2出口



深業上城相關遊玩攻略︰深圳商場｜深業上城推港人專屬優惠！親子樂園/法國生蠔/素食café

深圳地鐵10號線連接福田口岸，大家經該口岸北上後，便可以直接在口岸轉乘地鐵往上述商場。由香港市區前往福田口岸的方法，可以參閱以下文章：

深圳地鐵【11號線】（由崗廈站出發近至遠排列）

Kaledo嘉樂道｜後海站｜E出口

華強廣場｜塘尾站｜B出口



萬象城相關遊玩攻略︰深圳南山免費巴士遊玩攻略 途經熱門商場景點 附港人領優惠詳情

深圳地鐵【12號線】（由海上田園東站出發近至遠排列）

水灣1979｜花果山站｜A出口

南山十畝地｜四海站｜E出口

K11 ECOAST｜太子灣站｜C出口

太子灣花園城｜太子灣站｜B1出口

大可山｜新安公園站｜C1出口（預計2025年下半年開業）

深圳懷德萬象匯｜懷德站｜C出口

深圳會展灣花園城｜國展北站（12號線、20號線）｜C1出口



深圳地鐵【13號線】

深圳灣1號•灣匯｜人才公園站｜D出口

深圳灣文化廣場｜人才公園站｜B1出口



深圳地鐵【14號線】

坪山萬象城｜坪山廣場站（預計2026年開業）



深圳地鐵【16號線】（由田心站出發近至遠排列）

仁恆夢中心｜愉園站｜C出口

大運天地｜大運中心站｜C、D出口



深圳地鐵【20號線】（由會展城站站出發近至遠排列）

前海華發冰雪世界｜會展城站｜C出口



