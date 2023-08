環時社評：核廢水排海關乎世界非中日爭端　高度警惕東京的｢壞水｣

8月24日,日本正式啟動核廢水排海,引發中國民間「反日」情緒高漲,中國官方提出外交抗議,並下達進口禁令。其後,日本聲稱自核廢水排海以來,不斷有86開頭的「騷擾電話」打致日本,更稱有日本在華機構被投擲石塊等,日本首相岸田文雄要求中國政府敦促民眾表現「冷靜和負責任」,外務省更召見中國駐日大使。

針對一系列事件,30日凌晨,官媒《環球時報》再發社評表示,「高度警惕東京的一肚子壞水」,此事本質並不在於中日爭端,而是一件「危害全人類的壞事」,決不可通過政治操弄,轉移國際社會注意力,從而忽略排海本身的危害性及日方應承擔的歷史責任。



對於日本外務大臣林芳正就所謂的「騷擾電話」表示「失望」,日本經濟產業大臣西村康稔表示出「非常遺憾和擔憂」,還煞有介事地說,有些電話打到了「人命關天」的醫院。環時評論表示,「需要說,日本不少政客煽情的功夫都不淺。」

福島核廢水:Activists take part in a protest against Japan releasing treated radioactive water from the wrecked Fukushima nuclear power plant into the Pacific Ocean, in Busan, South Korea, August 24, 2023. (Reuters)