環時社評：核廢水排海關乎世界非中日爭端　高度警惕東京的｢壞水｣

8月24日，日本正式啟動核廢水排海，引發中國民間「反日」情緒高漲，中國官方提出外交抗議，並下達進口禁令。其後，日本聲稱自核廢水排海以來，不斷有86開頭的「騷擾電話」打致日本，更稱有日本在華機構被投擲石塊等，日本首相岸田文雄要求中國政府敦促民眾表現「冷靜和負責任」，外務省更召見中國駐日大使。

針對一系列事件，30日凌晨，官媒《環球時報》再發社評表示，「高度警惕東京的一肚子壞水」，此事本質並不在於中日爭端，而是一件「危害全人類的壞事」，決不可通過政治操弄，轉移國際社會注意力，從而忽略排海本身的危害性及日方應承擔的歷史責任。



對於日本外務大臣林芳正就所謂的「騷擾電話」表示「失望」，日本經濟產業大臣西村康稔表示出「非常遺憾和擔憂」，還煞有介事地說，有些電話打到了「人命關天」的醫院。環時評論表示，「需要說，日本不少政客煽情的功夫都不淺。」

福島核廢水：Activists take part in a protest against Japan releasing treated radioactive water from the wrecked Fukushima nuclear power plant into the Pacific Ocean, in Busan, South Korea, August 24, 2023. （Reuters）

截至昨日（29日）核廢水排海已有6天，評論指出，日方除了不間斷地往公海裡排放超過1500噸的核廢水外，最大的精力都用在了炒作「在華日本人安全問題」上。並促使國際社會的關注焦點從核廢水排海轉移到中日的外交糾紛上，並倒打一耙地將日本塑造成受中國欺負的受害者以博取同情。強調「決不能讓東京得逞，否則這將成為人類歷史上最大規模、也是最惡劣的一次顛倒黑白。」

評論指出，日方要求中方確保在華日僑和日本駐外公館的安全「萬無一失」，美西方媒體亦在中國社會貼「反日」標籤，用意極不單純。中方依法保障在華外國人的安全和合法權益的態度是一貫的，況且令中國社會憤慨的是日方強行排海的自私行為，而非針對日本公民。東京將對自己的指責試圖轉移到日本人身上，挑起兩個社會民眾的對立，「不得不說，日本不僅向大海排放核污染水，東京和東電的一些人恐怕是憋了一肚子壞水。」

評論提醒，目前的輿論鬥爭十分複雜，日方仗著美西方的縱容包庇想藉此將污水潑向中國。首先，應當保持警惕所有試圖轉移鬥爭焦點的聲音和行為，鬥爭的雙方並非中日兩國，而是全世界所有愛護環境的人，與日本政府及東電之間的角力，關乎生命健康安全，而非地緣政治。

圖為國際原子能機構官員視察廢水輸送設施。（東京電力公司） 原文網址: 福島核廢水｜生態環境部：組織開展中國管轄海域海洋輻射環境監測 | 香港01 /article/933186?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral

其次，要警惕在日本核廢水排海問題上製造「中國孤立論」的誤導。不論是日本還是韓國，以及周邊國家老百姓都受到核廢水排海的影響。即使日本政府用國際原子能機構及美國營造「國際社會支持」，但都無法改變也無法阻止愈來愈多的國家和人民認清現實。

第三，尤其要注意在中國社會裡煽動極端情緒的言論。指出目前有輿論懷疑，日方所謂的「安全受威脅」，是否有自導自演的因素，在這種情況下，應當特別注意做可能授人以柄或被人利用之事。

評論最後強調，核廢水排海的問題黑白分明，「永遠都洗不白」。中國需要更為高超的鬥爭技巧，堅定鬥爭目標。「我們始終站在國際道義的製高點上，日本的那些政治伎倆就不會有用武之地。」