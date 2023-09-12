香港國際生物科技展迎京川渝粵參訪團　盼推西南地區與港合作交流

香港國際生物科技論壇暨展覽（BIOHK2023）將於本周三至周六（9月13日至9月16日）舉行，是一場集展覽會、學術演講、項目交流會及一對一商機洽談於一身的國際盛事。

主辦方香港生物科技協會期望發揮香港特殊的戰略地位，為國內生物科技企業提供「出海」聯通國際同行的絕佳良機。展會亦希望支持香港配合國家通過「十四五」規劃賦予的支持，蛻變成國際創新科技中心。



據了解，在展覽期間，來自中國西南地區的醫療健康和生物科技企業等將參觀多間對構建生物科技生態圈關係密不可分的機構，包括創新科技及工業局、立法會、香港科學園、香港城市大學和香港交易所，並和商界領袖會面。相對於傳統的沿海地區，西南地區與香港的合作有躍升空間，展會希望以這場參訪團為契機，協助西南內地有意在香港落戶或利用香港的營商優勢的企業機構熟習香港創科行業的實際情況，深化中港創科方面交流，亦促進「官、產、學、研」環環合作。

全國政協副主席梁振英先生將會擔任 BIOHK2023 主禮嘉賓。（主辦方供圖）

重慶生物醫藥公司：香港對內企存優勢

徐天帥先生是植恩生物技術股份有限公司的輪值總經理，將擔任 BIOHK2023 參訪團的其中一個聯席團長，帶領西南地區內地健康生命科技企業代表拜訪香港生物科技各界持份者。

植恩生物是一家集醫藥研發、生產、銷售和健康服務為一體的國家高新技術企業，聚焦化藥、中藥、生物藥等多個產業，同時是全球最大的奧利司他原料供應商，業務覆蓋德國、印度、巴西等 50 多個國家和地區，全球銷量第一。

徐先生表示，雖然內地不少一線城市（如深圳、重慶等）的創新科技發展都已經比較蓬勃，但香港仍然在輔助創科企業拓展方面具有不少優勢，有助內地企業日後穩健成長。他解釋，國內生命科技企業現正面臨「不出海，便出局」的嚴峻局面，亟需面對國際社會；因此，香港作為國際金融中心，能利用其匯聚各地持分者的獨特優勢，支援內地企業，協助它們在海外各地落戶。

他又認為，雖然香港的戰略位置在現時中美角力的局勢內或會愈趨敏感，不過在全世界所有人都會從生物科技的成果得益的前提下，生物科技企業相信仍能充份把握香港聯通內地和歐美科研人才的獨特機遇，視香港為通往國際的門戶。

BIOHK2023：冀中港流通更便利

BIOHK2023特別支持機構北京一泰科技代表、籌備顧問李一凡先生則表示，中港兩地應繼續加強推動香港科研發展，配合國家十四五規劃，把粵港澳大灣區構建成創新科技集中地。

香港政府和商界都不斷推出相應的措施，提升香港在創新科技方面的競爭力：比方說，港交所早前已放寬從事科研企業在香港上市的要求，容許正進行重點產品研發但未有盈利的生物科技公司來港上市集資。李先生認為這些措施仍可更臻完善；例如，兩地政府應要就加強便利兩地科研技術、專才等流動緊密合作，提升內地企業在香港落戶的便捷性。