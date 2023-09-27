習近平：積極參與WTO改革　提升駕馭高水準對外開放能力

9月27日，中共中央政治局就世界貿易組織（WTO）規則與世界貿易組織改革進行第八次集體學習。

國家主席習近平在主持學習時強調，世界貿易組織進行必要改革是普遍共識、大勢所趨。中國要統籌國內國際兩個大局、更好統籌發展和安全的高度，深刻認識參與世界貿易組織改革的重要性和迫切性，積極全面參與世界貿易組織改革和國際經貿規則調整，以高水準對外開放促進深層改革、高品質發展。

會上商務部研究院院長、研究員顧學明就這個問題進行講解，並提出工作建議。中央政治局認真聽取了講解，並進行了討論。



習近平在聽取講解和討論後發表講話，指出加入世界貿易組織是中國對外開放的里程碑。短短20餘年間，中國貨物貿易總額成長了11倍，成為全球第一貨物貿易大國、140多個國家及地區的主要貿易夥伴，對全球經濟成長的年均貢獻率近30%。中國從國際經貿規則的被動接受者和主動接軌者，逐步成長為重要參與者。事實表明，中國加入世界貿易組織不僅加快了自身發展，也惠及全球。

習近平強調，參與世界貿易組織改革，要堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制權威性和有效性，積極推動恢復世界貿易組織爭端解決機制正常運作。要旗幟鮮明主張自由貿易和真正的多邊主義，反對單邊主義、保護主義，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化，推動建設開放型世界經濟。要秉持人類命運共同體理念，完善細化全面深入參與世界貿易組織改革的中國方案。堅決維護包括中國在內的廣大發展中國家的合法權益。

習近平指出，以開放促進改革、促進發展是中國現代化不斷取得新成就的重要法寶。今年是改革開放45周年，要繼續將改革之路走穩。主動對接高標準國際經貿規則，建設更高水準開放型經濟新體制，加速建構新發展格局。營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，增強對外資的吸引力。發展數位貿易，以數位化綠色化為方向，進一步提升國際分工地位，邁向全球價值鏈中高端邁進。同時，要注意維護國家經濟安全。

習近平強調，要練就駕馭高水平對外開放的過硬本領。提升運用國際規則維護中國發展權益能力，加速打造一支政治過硬、本領高強、作風優良的高水準專業化對外開放工作團隊。統籌開放與安全，在鬥爭中維護安全、增進權益，尋求合作、爭取共贏。