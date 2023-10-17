內媒：國美電器廣東門店全數關閉　去年融資7.7億港元全用於還債

有傳國美電器在廣東的門店已全部關閉，大批供應商仍遭拖欠貨款。國美電器暫未作出回應。



《第一財經》報道，最後一間位於廣州市天河區東圃的國美電器門店已於近日停業。有華南家電供應商透露，目前國美電器在廣東的門店已全部關閉。

此前，國美電器拖欠各個供應商的貨款至今仍未償還，有供應商表示「還沒有聽說有還款的」。

有業內人士稱，國美電器一些區域分公司，從去年11月至今一直沒有發放工資，「有一些區域分公司正常發工資到今年1月，後來也沒有發工資了。現在國美內部已剩下很少員工，大多數在公司也是處理訴訟、仲裁事務」。

今年，國美電器曾對外宣布加強直播電商等線上業務。目前，國美App仍有各類家電在線銷售，用戶界面右上角顯示有全程導購的服務，但線上客服未有回應。

據此前報道，近日有網民爆料稱，在國美App幸運抽獎頁面點擊抽獎時，彈窗出現「拖欠工資，拖欠貨款」的字眼。

有華南家電供應商透露，國美電器仍拖欠他們的貨款，國美自營業務和區域共享共建的客戶都有被拖欠貨款，目前他們向國美追討貨款一事處於停滯狀態。

供應商稱，除了拖欠工資和貨款，國美電器亦未有支付部分物業費用而被物業方起訴，「有的地方法院查封國美電器門店，致使一些廠家的電視、冰箱等樣機拿不回來，只能計提壞賬損失」。

10月6日，國美電器的母公司國美零售發布公告，對2022年度報告做進一步材料補充。2022年5月，國美零售以每股0.4港元的配售價向不少於六名獨立承配人配售19.625億股普通股，融資約7.76億港元。原來擬將所得款項60%用於拓展線上線下平台業務，10%用於償還債務，30%用於一般資本。由於國美零售的流動性問題自2022年下半年起出現進一步惡化，所得款項未按原計劃使用，至2022年末已全部用於償還債務。