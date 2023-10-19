習近平普京十年見42次　普京談台海強調：世界上只有一個中國

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇日上午在北京舉行，大會結束後，國家主席習近平在人民大會堂與俄羅斯總統普京舉行會談。習近平提到，兩人十年來見了42次，更稱呼普京為「好朋友」，感謝他對一帶一路的支持。



《央視》18日晚間釋出的最新內容指出，習近平和普京對於「一帶一路」有高度共識，繼續深化合作互利共贏。普丁讚賞「習近平主席的遠見卓識」，兩人談及台海問題時，普京強調，，俄方堅定奉行一個中國政策，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄方堅定奉行一個中國政策。」



一帶一路峰會：俄羅斯總統普京2023年10月18日在北京人民大會堂舉行的第三屆一帶一路國際合作高峰論壇開幕式上發表講話，以紀念「一帶一路」倡議提出10週年。（Reuters）

習近平指出，普京總統連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現了俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。

習近平表示，俄羅斯是中國開展共建「一帶一路」國際合作的重要夥伴。中俄東線天然氣管道等重大基礎設施項目投入運營，為兩國人民帶來了實打實的好處。

習近平提到，中方願同俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，開展更高水平、更深層次的區域合作，希望中蒙俄天然氣管道項目盡早取得實質性進展，開展好「萬里茶道」跨境旅遊合作，把中蒙俄經濟走廊打造成一條高質量聯通發展之路。

習近平也指出，明年是中俄建交75週年。中方願同俄方一道，準確把握歷史大勢，立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵。中方支持俄羅斯人民走自主選擇的民族復興道路，維護國家主權、安全、發展利益。

圖為2023年10月18日，俄羅斯總統普京在中國北京舉行的「一帶一路」論壇上與中國國家主席習近平握手。（路透社）

普京則祝賀第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇圓滿成功。普京表示，習近平主席10年前提出的共建「一帶一路」倡議取得巨大成功，已經成為世界公認的重要國際公共產品。

普京表示，高度評價習近平主席在論壇開幕式上發表的主旨演講，讚賞習近平主席的遠見卓識，相信並祝願共建「一帶一路」這一偉大事業取得更大成就。

普京表示，今年3月習近平主席對俄進行成功國事訪問，雙方就許多重大問題進行了深入溝通，達成的共識正在得到認真落實。國際形勢的演變完全印證了習近平主席作出百年未有之大變局的戰略判斷。俄方願同中方密切在金磚國家等多邊機制內的溝通協作，捍衛以國際法為基礎的國際體系，推動建立更加公正合理的全球治理體系。

習近平訪俄：習近平2023年3月21日抵達克里姆林宮，與普京舉行正式會談（Reuters）

據了解，習近平和普京還就巴以局勢等深入交換了意見。蔡奇、王毅參加會談。

針對台海問題，普丁強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，俄方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國維護國家主權和領土完整。俄方願同中方以明年慶祝兩國建交75週年為契機，進一步推進俄中全面戰略協作夥伴關係發展。