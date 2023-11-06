港澳車北上今年已超100萬輛次　廣東將推動實現大灣區內1小時通達

今年1月1日、7月1日，「澳車北上」及「港車北上」政策正式實施，港澳兩地車輛可在申請後經港珠澳大橋前往內地，極大方便港澳居民自駕往返三地。

對此，11月6日，廣東省大灣區辦專職副主任祝永輝表示，今年以來北上港澳單牌車已經超過100萬輛次，同時將繼續推動基礎設施互聯互通，打造往來更加快捷的現代化綜合交通運輸體系。



粵港澳大灣區建設集中採訪座談會上，祝永輝介紹，大灣區建設啟動以來，廣東加快構築大灣區快速交通網絡，港珠澳大橋、廣深港高鐵、南沙大橋、贛深高鐵、廣汕高鐵等開通運營，深中通道加快建設，大灣區對內對外綜合運輸通道不斷暢通。

祝永輝透露，目前正加快建設珠江口東西兩岸跨江通道，推動實現大灣區「1-2-3-12交通圈」，即大灣區內部主要城市1小時通達，大灣區與粵東西北各市陸路2小時通達，與周邊省會城市陸路3小時通達，與全球主要城市12小時左右通達。

港車、澳車北上需經港珠澳大橋，今年以來已超100萬輛次往來三地。（視覺中國）

尤其「港車北上」「澳車北上」政策落地實施，港澳私家車可經由港珠澳大橋往來廣東，今年以來北上港澳單牌車已經超過100萬輛次，令粵港澳三地往來更加便捷。

建設大灣區機場群、港口群

除陸路交通外，廣東省亦將打造世界級機場群，加快建設廣州白雲機場三期、深圳機場三跑道、珠海機場改擴建，以及珠三角樞紐（廣州新）機場選址建設。目前大灣區擁有7座運輸機場，機場密度國內最高，機場群航線網絡遍及全球主要城市，聯通全球230多個通航點，旅客年吞吐能力達2.2億人次，客貨運量均位居全球主要灣區首位。

水路港口方面，已形成以香港港、深圳港、廣州港為核心的差異化港口群發展格局，目前大灣區港口貨物年通過能力超16億噸，其中集裝箱年通過能力約8500萬標箱，航線網絡覆蓋世界主要貿易港口。