寧德時代迎面撞上美國政治風險

美國汽車行業大罷工愈演愈烈之際，一個意想不到的受害者出現了，這就是中國動力電池巨頭寧德時代。福特汽車9月25日表示，出於對罷工的擔憂，美國密芝根州馬歇爾電池項目的建設已經暫停。



福特與寧德時代此項合作的電池專案於今年2月正式官宣，計劃耗資35億美元，規劃初期產能達到35GWh。寧德時代方面26日對國內媒體表示，相關新聞「是虛假消息，我們推進是順利的」。但是專案暫停的消息確實來自福特官方發言人，寧德時代方面所謂的「虛假」具體何意尚不清楚。

一種可能性是，專案的暫停只是福特方面應對罷工的臨時籌碼，並非長期計劃。但值得注意的是，該項目短短半年來，已經多次因為美國國內政治因素而受到威脅。

拜登（Joe Biden）政府成立以來，出於環保和復興美國製造業的考慮，對新能源領域出台了大力政策支持，使得美國市場成為全球新能源汽車相關企業的下一個兵家必爭之地。然而對於中國企業來說，美國國內的政治風險，一直就是一頭巨大的「白犀牛」。

與選擇繞道墨西哥相比，包括寧德時代在內直接參與美國國內項目的中國企業，恐怕不得不面對更加複雜的局面。

大罷工傷及寧德時代

據底特律當地媒體報道，福特汽車發言人T.R. Reid 9月25日發表聲明稱，福特將暫停（pausing work）馬歇爾電池專案的施工，並限制支出。該決定當日生效，直到「我們對自己能夠有競爭力地運營該工廠的能力獲得信心」。

寧德時代凝聚態電池。（微博＠CATL寧德時代）

該專案位於密芝根州馬歇爾鎮，計劃由福特集團出資35億美元，預計2026年建成。寧德時代並不直接出資，而是對福特提供技術授權。從福特方面的表態來看，項目暫停極有可能是出於對工會罷工的擔憂。

密芝根州州長格雷琴．惠特默（Gretchen Whitmer）的發言人也表示：「福特方面明確指出專案只是暫停。我們希望三大汽車企業與工會的談判能夠取得進展，以便讓密芝根州可能重新做他們最擅長做的事。」

9月15日，美國汽車工人聯合工會（United Automobile Workers，簡稱UAW）宣佈對美國三大車企（通用、福特和Stellantis）同時發起罷工，尋求超過40%的漲薪幅度以及更多福利，可能導致企業方面高達1000億美元的額外支出。UAW指出，過去4年中三大車企的高管漲薪40%，而工人薪資漲幅僅6%左右。

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三大車企對UAW採取了強硬態度，雙方談判至今仍無顯著進展。而拜登和特朗普（Donald Trump）出於各自考量，都將於本周現場聲援罷工工人，顯示自己對工薪階層的支持。

在此背景下，福特宣佈暫停電池工廠專案，意味著該專案潛在的2600個工作崗位將被推遲，這顯然也會對當地政客的選票造成壓力，從而為自己爭取談判籌碼。UAW主席肖恩．費恩（Shawn Fain）也聲明稱，福特這一決定是「毫不掩飾地威脅要裁員的可恥行為」。

因此，看上去福特並非真的決定放棄專案本身，而只是暫時性推遲。美國媒體指出，福特是三大車企中目前與工會談判情況較好的一家，可能會率先達成臨時協定。

但是也要注意到，早在罷工之前，馬歇爾專案就已經遭遇到重重政治阻力，最終能否順利落地仍存在風險。

罷工之外，還有更大「白犀牛」

福特馬歇爾專案面臨的第一個風險，是政策支持力度的可持續性。

今年2月福特官宣馬歇爾項目時，得到了密芝根州長惠特默的大力支持，密芝根官方將為項目提供總額高達17億美元的公共資金支持。但是這樣的支出規模也遭到強烈的民意反對。

美國總統拜登（左三）與夫人吉爾（左四）2022年9月14日到訪美國底特律車展展場，由密芝根州長惠特默（右一）等人陪同參觀。（AP）

密芝根州是美國歷屆大選中著名的搖擺州，目前也被普遍認為是2024年大選中最重要的三個搖擺州之一。儘管上屆大選民主黨拿下密芝根，但是在本屆政府任內，該州家庭收入中位數出現下降，給民主黨下屆選舉蒙上陰影。一旦密芝根州在下屆大選中「翻紅」，馬歇爾專案的高額政府補貼能否落實將成為疑問。此外，中國因素也是該專案始終面臨的爭議。

拜登政府去年簽署的《通脹削減法案》，儘管對新能源汽車產業提供了高額補貼，但也要求電池組件和原材料不能來自「外國敏感實體」。

馬歇爾項目由福特獨資，寧德時代僅僅提供技術授權，或許就是為了規避上述限制政策。但是這樣的合作形式並不能讓美國政客滿意。美國眾議院中幾個共和黨領導的委員會已經對項目展開調查，擔心「中國將主導美國汽車產業」。

過去特朗普政府向墨西哥打出關稅牌，對於美國汽車產業而言，將帶來極大負面影響。（Getty Images）

而在本次專案暫停後，眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨眾議員邁克．加拉格爾（Mike Gallagher）也立馬表態稱，議員們「因為看到福特邁出關鍵的第一步，重新評估其與寧德時代的交易而感到鼓舞」，並督促福特「永遠取消這筆交易」。

或許在罷工的暫時性干擾之外，美國政壇強烈的反華情緒，才是寧德時代真正要長期面對的「白犀牛」風險。

業績承壓，中國電池企業踏上美國冒險

儘管中國經貿關係面臨眾所周知的風險，但是近期中國鋰電池企業進軍美國的消息，卻格外密集。

除了寧德時代之外，另外兩家中國電池企業國軒高科和億緯鋰能也於本月宣佈赴美投資。其中，國軒高科將在伊利諾州投資20億美元，規劃產能為10GWh的電池組件和40GWh的電芯。億緯鋰能則將與康明斯、戴姆勒卡車和帕卡等美國企業合資建設電池產能，億緯鋰能方面出資1.5億美元，持股10%。天賜材料上月也宣佈，將在美國德克薩斯州投建年產20萬噸的電解液項目。

得益於中國國內新能源汽車銷量的迅猛增長，近年來中國動力電池企業的全球份額也不斷攀升。今年1到7月，寧德時代的全球裝機量份額已經達到36.6%，遠遠甩開曾經勢均力敵的日韓競爭對手。

然而，當過去幾年中的多重有利因素開始反轉，相關企業的業績前景恐將承壓。

鋰電池是新能源汽車動力來源的重要保障，圖為正在充電的鋰電池。（VCG）

由於近年來全球鋰礦石產能的短缺，寧德時代利用自身強勢地位，牢牢把控著電池定價權，享受了豐厚利潤。2023年上半年，寧德時代動力電池系統業務的毛利率高達20.35%，引起不少下游企業反彈。但是今年電池級碳酸鋰價格已經不到20萬元/噸，跌穿年初寧德時代試圖設定的長協價。未來電池企業能否繼續維持高利潤，也由此蒙上陰影。

此外，儘管日韓企業由於種種因素，未能搭上中國新能源發展的快車，但近期也紛紛加大在歐洲和北美的佈局。面對歐美潛在的巨大增量市場，中國鋰電池企業也不得不加速海外佈局，以避免被日韓對手反超。

全球最大電動車電池公司寧德時代在中國市場更佔據超過六成的市場份額，遙遙領先於排名第二的LG新能源。（資料照片）

或許正是出於前景的不確定性，今年以來鋰電池產業鏈相關企業的股價紛紛走低。寧德時代股價9月26日收跌2.28%，盤中最低跌至203.50元，接近年內低點。

對於赴美建廠是否存在制裁等風險，國軒高科方面曾回應稱，公司有專門國際團隊，已提前做過相關評估及報告。億緯鋰能也表示，公司在此前已與合作夥伴進行過充分的資訊交流，避免可能存在的風險。

一個好消息是，中國雙方近日成立了高規格的經濟領域工作組，有望為管控雙邊經貿風險提供更大助力。但是馬歇爾專案的突然受阻顯示，中國企業仍然難以完全規避美國國內的種種政治風險。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

