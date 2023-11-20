廣州知識城綜合保稅區獲國務院批覆　提升營商環境推動粵港澳發展

11月20日，國務院正式核准同意廣州保稅區及廣州出口加工區整合為廣州知悉城綜合保稅區，創廣東2個海關特殊監管區域同步異地遷址整合優化之首例，這也是廣州市第4個、廣東省第12個獲國務院核准設立的綜合保稅區。



廣州知識城綜合保稅區獲國務院批復新聞發佈會。

作為開放層級最高、優惠政策最多、功能最齊全、手續最簡化的海關特殊監管區域，綜合保稅區集保稅區、出口加工區、保稅物流園區、港口等多功能於一身，政策疊加效應「優上加優」，一直是各地爭先申報設立的重點。

2019年底，廣州保稅區、廣州出口加工區整合優化為廣州知識城綜保區的請示方案上報國務院。此前，廣州已擁有黃埔、南沙、白雲機場三大綜合保稅區，是內地少有的擁有「海、陸、空」3個綜保區的一線城市。

廣州知識城綜合保稅區面積約0.82平方公里，規劃範圍位於中新廣州知識城北起步區，與知識城生物醫藥價值創新園、先進製造園相鄰，具有保稅加工、保稅物流及保稅服務等基本功能。目前已完成控規編製、土規調整、用地徵收及報批等內容，並於近期開工。

區內企業可以進行自主備案，結合盤點計劃自主確定核銷週期，自主進行帳簿核銷申報，自行辦理貨物補交稅款的申報繳稅手續，海關簡化業務資格核准手續，監理效能進一步提升。

同時，打造「開放合作示範區」，為優化提升營商環境和粵港澳地區良好發展創造政策條件，推動企業更好地對接國際國內兩個市場、兩種資源，帶動週邊區域共同發展構建高品質發展新格局。

自此，廣州南邊為黃埔綜保區，北邊為知識城綜保區，「一南一北」兩個綜合保稅區將打造開放層次更高、營商環境更優、輻射作用更強的對外開放環境。