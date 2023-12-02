內地呼吸道病例飆升　義烏發｢社會儲糧倡議｣籲屯糧10天｢有備無患｣

內地多種病原呼吸道疾病病例急速攀升，北方地區多個城市兒童肺炎病例激增，醫院人滿為患。儘管衛健委2日召開記者會，說明並未發現「異常或新型病原體」對外釋疑，但浙江義烏1日發布一紙「保存10天以上存糧」的倡議書，才能「有備無患」，已然令輿論心驚。



今次冬季內地呼吸道疾病激增，再度引起國內和國際社會關注和不安。綜合內媒報道，浙江省義烏政府網12月1日突發布「保存10天以上存糧」的倡議書，內容寫道，「民以食為天，食以糧為先，為增強全社會應急能力，提升城鄉居民儲糧水平，建構政府引導、企業為主、家庭參與的社會化儲糧方式，日前，義烏市糧食安全工作協調小組辦公室向全體市民發出社會化儲糧倡議」。

這紙由義烏市糧食安全工作協調小組辦公室向全體市民發出社會化儲糧倡議提及，家庭儲糧，有備無患。城鄉居民以家庭日均口糧消耗量計算，應維持10天以上存糧。全市黨政機關、人民團體、企事業單位、學校、廣大市民和糧食企業都要做「社會儲糧」的積極參與者...，各部門、各單位食堂（餐廳）儲糧應維持不少於上年度15天日均消耗量庫存。

▼▼▼內地呼吸道傳染高發之際 傳有個別城市「綠碼」重現江湖▼▼▼

倡議書一經發布，惹得內地網民驚聲四起，直呼「這是要打算幹嘛？」「又要封了？」「搞什麼妖蛾子？」「山雨要來？」。但也有人冷靜解讀，認為「科學儲糧不用過度解讀」。

值得關注的是，義烏囤糧倡議書目前已經遭到刪除，文章頁面已經不能打開，但搜尋引擎上仍有緩存顯示。