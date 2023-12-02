內地呼吸道疾病疫情盛行　中港澳人員旅台採檢措施延到明年過年

內地「多重病原」呼吸道傳染病疫情嚴峻，台灣官方11月25日宣佈機場、港口全面提高戒備，並鼓勵有「類流感」症狀中港澳入境旅客於機場採檢。據了解，官方規劃相關措施可能延長至明年農曆過年。



台灣疾病管制署自11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄國際機場實施「定點監測 鼓勵採檢」，針對自中港澳入境有類流感症狀旅客，鼓勵採檢，檢驗包含流感、COVID-19、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌。

台灣衛生福利部長薛瑞元今（2）日至桃園國際機場視察「定點監測、鼓勵採檢」措施執行情形，稱從11月26日至30日共採檢52人，有34人驗出陽性，其中60%是流感病毒、23.5%是COVID-19病毒，未檢出受到關注的黴漿菌。

薛瑞元表示，黴漿菌台灣一直都有，每年也都有高低起伏，但未造成大流行，如果在邊境沒辦法檢驗出來、潛伏期長，入境後再發病、被檢驗出來，其實沒辦法被鑑別是從國外帶進來還是本土感染。

薛瑞元指出，台灣官方目前不會把黴漿菌當成境外移入、可以引起大流行的病菌，現在也沒有這種徵兆；「定點監測、鼓勵採檢」措施會視疫情進展決定是否延長或縮短，但以目前規劃，很可能必須延到農曆過年，因為農曆過年前從中國大陸入境的旅客應該會逐漸增加。

現場媒體詢問，官方是否建議從中國大陸抵台的民眾戴口罩、噴酒精。薛瑞元答稱，在當地停留時就該這麼做，效果比較好，而不是等到登機才做。

針對中國大陸的呼吸道疫情，台灣疾管署說明因應作為。（台灣疾管署）

台灣疾病管制署署長莊人祥接受媒體聯訪時表示，會先針對常見的流行疾病篩檢第一階段，如果沒有驗出，才會進入第二階段，礙於第二階段投入成本高，因此希望能控制成本在新台幣6000元（約合1500港元）左右。

針對實施措施的花費，莊人祥示意，預算要視檢驗量，年底前要挪預算，但到明年1月都還算充裕，目前每天大約檢驗5到10人，1週預算約新台幣18萬元（約合4.5萬港元），還負擔得起。