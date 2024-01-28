廣東惠州報告1宗！　多地發布境外人員歸國提醒：小心輸入性瘧疾

隨著春節臨近，境外歸國人士增多，輸入性瘧疾高發。

近日，內地多城市疾管部門通報鑑定出瘧疾病例，其中包括廣東惠州、山東煙台各1宗等，並發布相關提醒。



廣東惠州於1月24日通報，1月19日，惠州市疾管中心鑑定了1宗輸入性瘧疾病案，經鏡檢確定此病案為「惡性瘧」，目前該患者已獲得及時治療。並提醒從瘧疾高發區（非洲、東南亞）回國後的一個月內，如果出現發冷、發熱等症狀，應儘早就醫，並主動告知醫生有非洲、東南亞等地區的旅居史。

山東煙台疾管部門亦於1月18日鑑定了1宗罕見瘧疾病案，經鏡檢及螢光定量PCR檢測，確定該病例為惡性瘧和卵形瘧混合感染。江蘇徐州疾控發布提醒表示，請歸國人員警惕，請小心輸入性瘧疾。

瘧疾由瘧原蟲屬的寄生蟲引致，包括惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲、卵狀瘧原蟲、間日瘧原蟲及諾氏瘧原蟲。（視覺中國）

據香港衛生署介紹，瘧疾由瘧原蟲屬的寄生蟲引致，包括惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲、卵狀瘧原蟲、間日瘧原蟲及諾氏瘧原蟲。患者通常有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛和無力、咳嗽、嘔吐、腹瀉及肚痛等症狀。併發症包括貧血、痙攣、血液循環系統衰竭、器官衰竭（如腎臟衰竭）及昏迷。如未能及早醫治，可引致死亡。

2021年6月30日，世衛組織宣布中國獲得無瘧疾認證。但消除並非消滅，由於人員跨境流動，廣東每年仍有一定數量的境外瘧疾輸入案例，並時有重症及死亡病案發生。

青蒿素成中國抗瘧援助重要名片為全球瘧疾防治做出重大貢獻，圖為2022年4月25日，青蒿素問世50周年暨助力共建人類衛生健康共同體國際論壇在北京舉行，中外嘉賓觀看會場內展出的主題展板。（視覺中國）

瘧疾流行區主要分布在非洲、東南亞、東地中海、美洲地區等，其中撒哈拉以南的非洲和東南亞地區瘧疾高度流行。泰國、印尼、越南、巴西、緬甸等熱門旅遊國家均有瘧疾病例報告。

廣東疾控提醒，出國前後請注意防「瘧」，如有「高瘧區」旅居史，請保持高度警覺。