黃坤明主持召開廣東省強降雨防禦工作會議：確保防洪泄洪行洪安全

9月8日上午，廣東省委書記黃坤明在中山主持召開視頻會議，分析研判強降雨發展趨勢及災情影響，現場指揮調度有關地市做好應對處置工作，就全省防禦工作進行部署落實。省委副書記、深圳市委書記孟凡利出席會議。



會議中強調，要全力以赴抓好暴雨防禦和搶險救援各項工作、切實守護人民群眾生命財產安全。



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根據氣象信息顯示，受颱風「海葵」外圍雲系和季風影響，當前，全省多個市縣已經出現大暴雨、局部特大暴雨，廣東省防總已於9月8日1時30分將防汛應急響應提升至Ⅱ級。

9月8日上午，省委書記黃坤明在中山主持召開視頻會議，分析研判強降雨發展趨勢及災情影響，現場指揮調度有關地市做好應對處置工作，就全省防禦工作進行部署落實。

會上，廣東省氣象局分析強降雨過程及未來發展態勢，省水文局彙報雨情水情變化，省應急管理廳、省水利廳、省住房建設廳分別彙報全省防洪工作進展、水利工情和城市防內澇有關情況，現場先後視頻連線了廣州、深圳、東莞、佛山等有關地市，檢查指導當地防禦工作。

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黃坤明指出，本輪強降雨來勢凶猛、持續時間長、致災風險高。各地各有關部門積極應對、及時處置，取得明顯成效。

黃坤明指出，要深入學習貫徹習近平總書記關於防汛救災工作的重要指示精神，始終堅持人民至上、生命至上，堅持極限思維和底線思維，發揚連續作戰精神，以「時時放心不下」的責任感，全力以赴抓好暴雨防禦和搶險救援各項工作，切實守護人民群眾生命財產安全。

他強調，要密切關注天氣變化，嚴密監測雨情、水情、汛情、災情，強化聯合會商研判，加密監測預警頻次，重點關注局地短時強降雨，滾動發佈短臨預報、洪水和地質災害風險預警，及時採取防範應對措施。

會議指出，要堅決果斷轉移避險，重點關注施工人員和外來旅遊人員，確保做到應轉盡轉，不漏一戶一人。要精準實施水庫聯排聯調，注重各類防洪工程的聯合運用，及時疏導洪水，高度關注上游來水，確保防洪洩洪行洪安全。要進一步加強重點部位防禦措施，加強中小河流、水庫塘壩等巡查防守，密切關注水位變化，採取除險避險加固措施，擴大風險排查範圍，突出抓好山洪災害防禦，嚴防山體滑坡等次生災害帶來人員傷亡。

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會議強調，要高效有序開展搶險救援，預置物資力量，強化搶險救援人員自身安全防護，及時搶修搶通因災阻斷的水、電、路、網等生命線，妥善做好受災群眾安置和基本生活保障。要加強城市洪澇災害防禦，按預案啓用「五停」等應急措施，密切監測城市低窪地帶、地下空間、倉庫積水進水情況，及時採取有效管控措施，嚴防人員涉險，加強各類物資供應，盡快恢復生產生活秩序，確保城市正常運轉。

會議指出，要強化宣傳引導，持續發佈雨情汛情、風險提示和避災信息，增強群眾防災避險意識和自救能力，凝聚起全社會團結一心防汛救災的強大合力。

各級黨委政府要嚴格落實防汛救災主體責任，主要負責同志要靠前指揮、深入一線，推動各項措施落地落實，切實做到守土有責、守土負責、守土盡責；省防總要加強統籌調度和會商研判，根據洪澇形勢變化提前部署、強化督導，有關部門要緊密配合、高效聯動，嚴格執行領導帶班和24小時專人值班制度，確保調度及時、指令暢通、落實到位，合力打贏強降雨防禦這場硬仗。

廣東省委副書記、深圳市委書記孟凡利出席會議。廣東省領導陳建文、張虎、肖亞非、鄭軻參加會議。