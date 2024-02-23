白紙運動紀錄片《烏魯木齊中路》 導演被捕　遭控「尋釁滋事」罪

紀錄片《烏魯木齊中路》在2023年「白紙運動」周年之際於YouTube上發布。據內地維權網站「民生觀察」披露，真名陳品霖的導演（plato）於今年（2024年）1月5日被當局以「尋釁滋事罪」抓捕關押，案件2月18日已移送檢察院正式起訴。



2022年新疆烏魯木齊受疫情影響封控數月，11月24日該晚發生的一場導致10人喪生的奪命火警，被指涉及過度防疫而終釀慘劇，引發北京、上海，全球各地的各種示威活動，被稱為「白紙運動」。

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陳品霖在「白紙運動」期間，與一位女性朋友在上海現場拍攝大量短片，製作成紀錄片《烏魯木齊中路》，並在2023年11月26日「白紙運動」一周年之際上傳到互聯網。該記錄片再現民眾參加悼念烏魯木齊火災遇難者，進而演變為要求解封並提出政治訴求的「白紙運動」的過程和場面。

據「民生觀察」消息，「白紙運動」紀錄片《烏魯木齊中路》導演陳品霖（plato），1月5日已被上海市寶山區檢察院批准逮捕，罪名是「尋釁滋事」，而與陳品霖一同拍攝影片被捕的女性友人已獲保釋。

值得一提的是，尋釁滋事罪因定義模糊不清曾被批評是「口袋罪」（什麼罪都能裝），去年（2022年）8月，蘇州一名女孩因為穿和服外出拍攝，被警察當街大罵、拉扯，以涉「尋釁滋事罪」帶進警局，該法再度引發輿論關注，許多反封控示威者也被以此罪名逮捕。

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此外，《烏魯木齊中路》紀錄片在上傳一周後就被刪除，陳品霖的Twitter和YouTube頻道便被銷號，影片亦無法瀏覽。但有網民已經將影片備份，仍可以在Youtube觀看。

陳品霖曾指出，影片除了當天個人拍攝的內容外，集合了抗議前後標誌性的視訊素材，試圖完整呈現動態清零政策將中國這口高壓鍋推向原爆點，促使人們走上街頭抗議的心路歷程。他批評，政府不斷誤導大眾，讓民眾以為上海抗議和「白紙運動」都是境外勢力所為，但事實並非如此。

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陳品霖寫道，「政府愈是在誤導，愈是在遺忘，愈是在屏蔽，我們就愈是要發聲，愈是要提醒，愈是要記住。記住白紙，記住11月26日，記住烏魯木齊中路，記住新疆火災，記住貴州大巴，記住動態清零，記住大白，記住六四，記住文革，記住三年災害，記住醜惡，才能心向光明，也希望中國能早日迎來自己的光明」。

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