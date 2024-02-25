渤海深層油氣勘探累計儲量突破2億立方米　成全球最大變質岩油田

《新華網》報道，近日，中國渤海深層油氣勘探億噸級油田渤中26-6油田新鑽探井測試產能創新高，新增油氣探明儲量超4000萬立方米，累計探明儲量突破2億立方米，成為全球最大的變質岩油田。本次新突破為中國海洋石油工業勘探開發向深部複雜領域發展，提供了堅實的理論和技術儲備。



據悉，渤中26-6油田位於渤海南部海域，平均水深22.1米。其中，渤中26-2北2井鑽遇油氣層達118米，測試平均日產油超390立方米、日產氣超50000立方米，創該油田新鑽探井測試產能最高記錄，進一步擴大油田的儲量規模。

據介紹，渤中26-6油田主要由變質岩組成，儲層埋藏在海底幾千米深的潛山裡，所在位置為伸展-走滑複合斷裂持續強烈活動地區。中國海油科研人員創新提出油氣勘探理論，自主研發超低頻全方位地震勘探技術攻克難關，發現了渤中26-6油田等多個億噸級油田。

圖為海上鑽井平台正在渤中26-6油田進行鑽探作業（中國海油供圖）

中國海油天津分公司副總經理周家雄介紹，渤中26-6油田能開採原油超3000萬立方米，提煉成汽油後能夠滿足百萬級人口城市居民日常交通使用超20年，同時可開採天然氣超110億立方米，能夠滿足百萬級人口城市居民家用燃氣超60年。