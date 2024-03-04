直播｜全國人大二次會議3月5日至11日召開　會後不舉行總理記者會

今日（4日）中午12時，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問，香港01全程直播。



大會發言人婁勤儉介紹，十四屆全國人大二次會議將於3月5日上午開幕，11日下午閉幕，會期7天，共安排3次全體會議。會議期間將同時舉行3次記者會，國務院官員將從經濟、外交、民生回答記者問題。



十四屆全國人大二次會議3月4日上午舉行預備會議，通過了大會議程。議程如下：

一、審議政府工作報告

二、審查2023年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2024年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2024年國民經濟和社會發展計畫草案

三、審查2023年中央和地方預算執行情況與2024年中央和地方預算草案的報告、2024年中央和地方預算草案

四、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國務院組織法(修訂草案)》的議案

五、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告

六、審議最高人民法院工作報告

七、審議最高人民檢察院工作報告

央視：今年是全國人民代表大會成立70週年，請問70年來有哪些重要經驗值得總結？人民代表大會制度在推進中國式現代化的新征程上，如何能夠更好地去發揮他的制度功效。

婁勤儉表示，人民代表大會制度實踐創新，推動人大工作取得歷史性成就。人民代表大會制度更加成熟、更加定型。

關於堅持和完善人民代表大會制度的寶貴經驗，習近平在2021年提出了6個必須堅持的重要原則。一是必須堅持中國共產黨領導，二是必須堅持用制度體系保障人民當家作主，三是必須堅持全面依法治國，四是必須堅持民主集中制，五是必須堅持中國特色社會主義政治發展道路，六是必須堅持推進國家治理體系和治理能力現代化。

人民日報：過去一年的立法工作有哪些新成果、新進展？

婁勤儉表示，2023年立法工作成果豐富碩。

光明日報：全國人大的立法工作將如何更好地保障經濟發展？

婁勤儉表示，以高質量立法保障經濟高質量發展；中國發展面臨的有利條件強於不利因素。

TVB：2023年全國人大通過香港國安法後，特區政府已於今年2月完成香港基本法第23條的公眾諮詢，請問就對於香港的穩定發展會產生什麼影響，中央對促進香港的穩定發展如何考慮？

婁勤儉表示，盡早完成香港基本法規定的維護國家安全立法，是香港特區履行維護國家安全的行政責任，一是特區落實香港基本法。全國人大關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定的，以及香港官方規定的法定議題。

這項立法與香港國安法有效銜接，與香港其他法律融會貫通，共同構成系統完善的維護國家安全法律體系，有利於維護國家主權安全發展利益，保持香港長期繁榮穩定，有利於保障香港全體居民的根本福祉，有利於保護世界各地來香港投資的，並確保香港長治久安，一國兩制行穩致遠，我們將繼續密切關注，全力支持香港特區做好有關立法工作。

婁勤儉又稱，香港有著背靠祖國聯通世界的獨特優勢，經濟有韌性、有活力、有潛力，特別是國家一系列重大發展戰略，為香港提供了前所未有的空間和機遇。未來中央將繼續支持香港積極融入國家發展大局，主動對接國家發展戰略，發揮好在國際國內雙循環中的樞紐作用，使香港在國家經濟高質量發展和新一輪高水平對外開放中更加繁榮昌盛。

中新社：國務院總理會回應中外記者提問?

婁勤儉表示，今年十四屆全國人大二次會議閉幕後，不舉行總理記者會。如無特殊情況，本屆全國人大後幾年也將不再舉行總理記者會。