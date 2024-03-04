兩會・政協開幕｜全國政協主席王滬寧發表上任後首份工作報告

全國政協十四屆二次會議於今日（4日）下午3時在北京人民大會堂開幕，全國政協主席王滬寧發表全國政協常委會工作報告，這是他上任後的首份工作報告。



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15：30 一年來，全國政協常委會履行各項職能，主要做了以下工作。

（一）扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，鞏固團結奮鬥的共同思想政治基礎。我們把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統攬政協工作的總綱，堅持學思用貫通、知信行統一，推動各黨派團體和各族各界人士實現思想上共同進步、行動上步調一致。統籌開展政協黨組和機關黨組、各專門委員會分黨組等主題教育，聚焦學思想、強黨性、重實踐、建新功總要求，在以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促幹上取得實效。圍繞學習領會《習近平著作選讀》、《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》、中共二十大報告等，舉辦5次全國政協黨組理論學習中心組集體學習、2期專題讀書班、4次主席會議集體學習、3次常委會學習講座。堅持把學習闡釋習近平總書記相關重要論述和中共中央重大決策部署貫穿於協商議政活動之中，增強建言資政針對性和思想引領有效性。習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談小組共舉辦學習座談會35次，委員參加619人次，覆蓋34個界別。制定全國政協委員讀書活動工作辦法，開設「學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」等12個主題讀書群。出台加強和改進理論研究工作意見，引導委員結合履職圍繞重大理論和實踐問題開展研究、以研促學。支持中國人民政協理論研究會舉辦「發揮人民政協在發展全過程人民民主中的重要作用」理論研討會。在全國政協機關報刊開設理論學習專欄，刊登全國政協黨組成員、各專門委員會分黨組書記、地方政協主要負責同志、政協委員理論學習文章516篇。通過學習和研究，廣大委員和機關幹部更加深刻感悟習近平新時代中國特色社會主義思想的真理力量和實踐偉力。堅持邊學邊查邊改邊建，廣泛徵求往屆全國政協領導同志、各專門委員會負責同志、政協委員、政協機關幹部、各省級和副省級市政協意見和建議，結合全國政協黨組主題教育專題民主生活會查擺的問題，明確69條整改舉措，按計劃全部落實。

（二）圍繞中共二十大重大部署協商議政，服務黨和國家中心任務。我們認真組織實施中共中央批准的年度協商計劃，舉辦專題議政性常委會會議、專題協商會、雙周協商座談會、遠程協商會、提案辦理協商會、界別協商會、對口協商會、專家協商會、重點關切問題情況通報會等各類協商活動94場次，共5087人次參加、1602人次發言。召開「構建新發展格局，推進中國式現代化」、「完善科技創新體系，加快實施創新驅動發展戰略」專題議政性常委會會議，圍繞建設現代化產業體系、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平、健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制、提高全民科學素質等開展系列調研協商，提出針對性、操作性強的意見和建議。就優化民營企業發展環境等開展系列調研，圍繞新型城鎮化建設、促進房地產市場平穩健康發展專題協商，舉辦4次宏觀經濟形勢分析座談會，開展政協委員談經濟等系列活動，助力提振發展信心。召開「加強生態環境保護，推進美麗中國建設」專題議政性常委會會議，發揮新增設環境資源界作用，就深入打好污染防治攻堅戰、加快推動發展方式綠色低碳轉型、全面推進長江經濟帶發展、黃河流域生態保護和高質量發展、運用法治方式推進自然保護地體系建設、加強荒漠化綜合防治等深度協商，針對新污染物治理、新能源產業再生資源回收利用、生態產品價值實現機制、推進國家水網建設等問題開展研究。召開「增強中華文明傳播力影響力」專題協商會，就保護傳承弘揚中華優秀傳統文化、全媒體傳播體系建設、數字文化產業發展、加強文旅融合等調研建言，服務文化強國建設。擴大協商參與面，增加專題議政性常委會會議發言人數，增加雙周協商座談會列席委員。加強同地方政協溝通協調，就相關議題開展聯動協商。制定加強和改進民主監督工作實施意見，發揮協商式監督優勢，圍繞「十四五」規劃實施中的10個重點問題接續開展專項民主監督，92人次參加。推薦21名委員擔任國家監委特約監察員、30名委員擔任最高人民法院特約監督員、10名委員擔任公安部黨風政風警風監督員。

（三）踐行以人民為中心的發展思想，助推保障和改善民生。我們堅持履職為民，引導委員立足實際服務群眾。召開「統籌城鄉融合發展，全面推進鄉村振興」專題協商會，圍繞促進高質量充分就業、守住不發生規模性返貧底線、辦好人民滿意的教育、構建現代職業教育體系、提高產業工人創新技能、優質醫療資源擴容和區域均衡佈局、老齡事業和老齡產業協同發展、推進市域社會治理現代化等深入調研，就中小學教研體系建設、加快社會適老化改造、健全生育支持政策體系等進行協商。創新開展委員履職「服務為民」活動，創辦「委員科學講堂」，開展「科普萬里行」活動，組織委員面向青少年、基層群眾等舉辦科普講座、法治宣講等44場次。開展「政協委員企業進校園促就業」和醫衛、體育、文化、科技「下基層惠民生」等活動，組織委員開展捐資助學、扶殘助弱、技術培訓、法律援助、項目幫扶等服務群眾活動2480項，引導廣大委員擔當盡責，以實際行動踐行人民政協為人民的理念。

15：17 為推動十四屆全國政協履職工作開好局，我們著重在以下四方面下功夫、求實效。

一是堅持中國共產黨對人民政協工作的全面領導，把牢履職正確政治方向。我們深刻認識人民政協是中國共產黨領導的政治組織，自覺把堅持中國共產黨全面領導和黨中央集中統一領導貫穿到人民政協全部工作之中，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的中共中央保持高度一致。制定全國政協黨組、機關黨組向中共中央請示報告事項清單，嚴格執行重大事項請示報告制度。建立「第一議題」制度，全國政協黨組會議、主席會議傳達學習貫徹習近平總書記最新重要指示批示和重要講話19次、182篇。健全習近平總書記重要指示批示精神和中共中央決策部署貫徹落實制度、工作台帳、督查機制。對中共十八大以來習近平總書記關於人民政協工作重要批示和中共中央關於人民政協工作重要文件落實情況開展「回頭看」。學習領會全國生態環境保護大會、中央金融工作會議、中央經濟工作會議、中央外事工作會議等重要會議精神和中共中央重要部署，全國政協及政協機關、各專門委員會制定實施落實工作方案64份。

二是強化政治培訓，提高政治能力和履職本領。我們以加強思想政治建設為根本，以增強圍繞中心、服務大局本領為關鍵，制定十四屆全國政協委員集中學習培訓規劃和培訓工作辦法、全國政協機關幹部教育培訓規劃和培訓工作辦法等。圍繞學習貫徹習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想等，舉辦新任委員學習研討班、專門委員會主任會議暨學習研討班、委員專題學習研討班、各級政協幹部專題培訓班等，8740人次參加學習培訓，全國政協主席會議成員參加並帶頭授課，引導廣大委員和機關幹部堅持用黨的創新理論凝心鑄魂、強基固本，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，更好為國履職、為民盡責。

三是完善工作制度體系，夯實履職制度基礎。我們認真落實習近平總書記在中共二十大報告中關於加強人民政協制度化、規範化、程序化等功能建設的重要要求，圍繞學習培訓、調研視察、協商議政、談心交流、新聞宣傳、委員讀書、機關建設等工作，制定和修訂87項制度。嚴格制度執行，梳理彙編全國政協層面57項、機關層面171項制度，對重點制度落實情況開展專項督查，落實反對形式主義、官僚主義要求。全國政協機關抓好配套制度建設，做到定崗定責問效、依規依制履職。

四是堅持問題導向，提高調研議政質量。我們把握人民政協工作定位和特點，對協商議政工作進行全流程規範和優化，在「深、實、細、準、效」上持續用力。堅持調研於協商之前，貫徹中共中央大興調查研究要求，制定加強和改進調查研究工作意見，探索建立由主席會議成員牽頭、跨專門委員會的專題研究制度，針對協商議政中一些深層次問題組織力量跟進研究，通過「調研—協商—再調研」把問題研深議透。改進重要協商會議籌備組織工作，增強參會委員專業性和代表性，創造條件幫助委員掌握情況、熟悉政策，促進深度協商互動、廣泛凝聚共識。從1755個建議議題中遴選出21個重點協商議政題目，圍繞中心任務和群眾期盼協商議政、建言資政。

15：11 一、2023年主要工作

2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年。以習近平同志為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民，堅持穩中求進工作總基調，接續奮鬥、砥礪前行，堅決克服內外困難，全面深化改革開放，新冠疫情防控平穩轉段，高質量發展扎實推進，科技創新實現新突破，安全發展基礎鞏固夯實，民生保障有力有效，經濟社會發展主要預期目標圓滿實現，社會大局保持穩定，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐，極大增強了全國各族人民信心和底氣。

在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，政協全國委員會及其常務委員會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共二十大和二十屆二中全會精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，堅持團結和民主兩大主題，堅持人民政協性質定位，堅持在黨和國家工作大局中謀劃推進政協工作，守正創新、團結奮進，在歷屆全國政協打下的良好基礎上，各項工作取得新成效，服務黨和國家事業發展作出新貢獻。