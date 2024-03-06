曾赴日本參加證言集會　南京大屠殺倖存者陳桂香過世　在世僅36人

據侵華日軍南京大屠殺罹難同胞紀念館3月6日發文稱，南京大屠殺倖存者陳桂香於3月5日去世，享年99歲。文章講述了陳桂香老人從日本兵下逃脫，並遠赴日本參加證言集會的生平故事。



陳桂香幼年父母雙亡，奶奶含辛茹苦把她養大，也是奶奶拼命將她救下，才免遭日本兵強姦。「有一天日本兵來了，我一邊跑一邊喊：『奶奶，日本人要把我抓到了！』我躲到茅廁裡，那個日本兵跟在後面，他一把將我拽住，把我頭髮揪住。奶奶也跟在後面來了，我哭著喊：『奶奶救我！』日本兵對我就是兩個耳光，打得我耳朵背氣。」

陳桂香的奶奶跪下求饒時，遭日本兵一槍打死。每回憶到這，陳桂香老人都會眼眶泛紅。後來，日本兵拖著陳桂香往房子裏走，在跨門檻時，日本兵被絆了一下，陳桂香撒腿就跑，逃到江邊，被一名擺渡的老人救下死裏逃生。

但慘痛的經歷並沒有將陳桂香打敗，她自立自強積極生活。新中國成立後，村子裏辦學校，她抱著兒子上學，努力識字，後被推舉為婦女主任，又成為村支書。

陳桂香生前曾多次參加證言集會活動，一再講述那段悲慘的經歷。2011年，她遠赴日本廣島，將親身經歷講給日本民眾聽。 她說，要告訴日本民眾，他們的先輩曾經犯下過什麼罪，「我的證詞留下來，能證明我自己曾被侵華日軍這樣迫害過。」而她也表示，「一次次參加南京大屠殺證言活動，是為了南京，也是為了奶奶。」

今年1月30日，南京大屠殺倖存者程福保離世，享年91歲。截至目前，加上剛剛離世的陳桂香老人，登記在冊的在世南京大屠殺倖存者僅剩36人。

+ 5

1937年12月13日，當時為中華民國首都的南京淪陷，在華中派遣軍司令松井石根和第6師團長谷壽夫的指揮下，侵華日軍於南京及附近地區進行長達6周的有組織、有計劃、有預謀的大屠殺、殺人競賽和姦淫、放火、搶劫等血腥暴行。在南京大屠殺中，大量平民及戰俘被日軍殺害，當時南京國防部軍事法庭認定，南京大屠殺的罹難人數超過30萬人。