凱特經歷P圖風波又傳婚變情緒低落　密友爆：她這一天公開露面

凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）自1月中旬進行腹部手術後神隱至今，導致網上流傳各種瘋狂臆測，許多人質疑凱特與威廉的婚姻面臨危機。凱特在英國母親節分享與孩子的合照時，手上沒有戴婚戒，讓陰謀論更加猖狂。英媒最新消息指出，聽到網民對兩人婚姻的猜測，讓威廉與凱特相當沮喪。凱特的密友透露，她預計最快於下個月復出，可能會公開談論自己的健康狀況。



綜合外媒報道，凱特1月16日在倫敦診所進行腹部手術。王室並未公開她的病情細節，僅表示與癌症無關，她預計將於復活節（3月31日）後恢復公務。《星期日泰晤士報》報導，凱特預期至少要到4月17日才會重返公務崗位。熟識凱特與威廉的關係人士透露，兩人可能會在適當時機，透露更多凱特術後的恢復狀況。

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一位消息人士指出，兩人在與民眾互動時總是保持最開放的態度，因此他認為凱特會在公開活動中談論康復狀況。另一位知情人士則透露，威廉與凱特會把一切說得更清楚、更公開。但他們會等到準備好時才這麼做，不會倉促行事。「他們試着為孩子維持正常生活，但這並不容易」。

威廉與凱特的3名子女生日時，兩人總會在社群媒體分享新照片，紀念孩子生日。儘管「照騙門」鬧得沸沸揚揚，但路易王子4月23日過生日時，兩人仍打算上傳照片。知情人士透露「他們感謝民眾對子女的關愛，也知道大家想在3名子女生日時見到這些照片」

肯辛頓宮於3月10日公佈一張凱特與3名子女的合照，慶祝英國的母親節後，多間新聞機構稱照片遭到竄改，陸續撤下，引發外界各種臆測。凱特於3月11日在X上表示，她與許多業餘攝影師一樣，會對照片進行修圖，為引發混亂道歉。凱特的好友指出，凱特唯一的錯誤，是沒有告訴團隊她有幫照片修圖，「她只是想讓家人看起來完美無缺」。

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