「素媛案」性罪犯趙斗淳再入獄　違規夜間外出囚3個月

韓國「素媛案」性侵罪犯趙斗淳（조두순）刑滿出獄後，如今再度入獄，據韓聯社3月20日報道，他違規夜間外出，法院判其入獄3個月。趙斗淳辯稱是與妻子吵架，才會擅自外出。



趙斗淳2008年12月在安山市把一名年僅8歲的女童拐入廁所侵犯，導致這名化名為素媛的女童大小腸流出體外，被判斷為殘疾。這宗案件轟動韓國，趙斗淳入獄12年，至2020年12月刑滿出獄，居住到京畿道安山市，其新住處附近的居民曾經抗議，反對趙斗淳搬到他們的社區。

趙斗淳出獄後仍要符合一系列要求，包括佩戴電子腳鐐、禁止過度飲酒、不能夜間外出等，韓聯社3月20日報道，趙斗淳2023年12月4日晚上9時05分左右出現在京畿道安山市居住區外，為時約40分鐘，涉嫌違反晚上9時以後禁止夜間外出的規定，他在住處附近的警察防盜哨所周圍徘徊，隨後被人發現及被拘留。

報道指，趙斗淳稱「與妻子吵架了」，因家庭不和而擅自外出。

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檢察方要求法官判趙斗淳再入獄1年，水原地方法院安山分院的法官3月20日終判趙斗淳囚3個月。

法官指「違反一次也不能輕視…… 擔心逃跑，不可避免地要被判處有期徒刑」。

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