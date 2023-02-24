壽司郎頑童2.0　「拿酒精狂噴壽司」友人拍片放IG　網民起底緝兇

日本之前才傳出有高中生在連鎖迴轉壽司店壽司郎舔醬油瓶後，引起外界撻伐。



如今網上又流傳一段影片，只見一名少年在壽司郎用一罐酒精噴霧對着迴轉軌道上的食物盤狂噴，再度引起公憤。

朋友未制止反拍片放上IG 再掀壽司郎食安疑慮（點擊放大瀏覽）：

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日媒報道，根據在社群媒體上流傳的長約12秒影片可見，該名少年拿着酒精噴霧罐，先對著迴轉壽司盤上的商品指示牌猛噴，接著再將酒精噴向多個轉到他面前的壽司盤子。

一旁友人沒有制止，而是將其拍下後放到IG限時動態。

報道指，儘管該名少年沒有直接對着碟上的壽司噴灑酒精，而是從側面噴到碟上，但仍有衛生疑慮。

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目前有人鎖定該名少年為「九州地區的國中生」，也有人肉搜出他的身份、學校與社團。

根據影片出現的季節限定菜單，有人推測影片拍攝時間為去年秋天，可能跟舔醬油瓶事件差不多時間。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】