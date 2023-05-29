頑童喺國家級景區「攞磚頭狂砸鐘乳石」　叫家長阻止對方竟然咁講

又見頑童！有大陸遊客27日上網發文稱，在貴州鎮寧布依族苗族自治縣黃果樹景區（國家5A級旅遊景區）天星洞內，見到一名小男孩用磚頭敲下鐘乳石，塞進口袋中帶走。



該遊客表示自己看到後當面提醒了三次，見孩子不為所動，並轉而告知男孩家長，沒想到對方竟回應「因為小孩喜歡，所以想要帶走」。

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據《極目新聞》報道，遊客陳女士（化名）27日跟團到黃果樹景區遊覽，下午4時許至天星洞參觀到後半段時，突然聽到石頭敲擊聲。

一開始還以為是施工，不料走到天星洞出口處附近時，看到一個小男孩拿著磚頭，將洞壁上的鐘乳石敲斷，然後撿拾起他想要的，放進口袋，因男孩家長不在身邊，她阻止了男孩的行為，又用手機錄下影片。

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在跟隨男孩走出溶洞後，陳女士看到男孩母親坐在洞口附近的座椅上等待。她出示影片佐證，並告知家長孩子的不文明行為，出人意料之外的是，對方不但沒有教訓孩子，還大言不慚地表示自己是知情的，因為「孩子特別喜歡，所以要帶走」。

據悉，該景區是典型的喀斯特地貌溶洞，特點是洞廳十分高大，鐘乳石雄偉壯觀。

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記者28日致電黃果樹景區，工作人員表示鐘乳石作為自然景觀，肯定是不允許破壞的，景區已接到有遊客的反映，也看到了網上的影片，會就此事追究責任。

目前，景區已報警，之後會調取監控，並作進一步處理。

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