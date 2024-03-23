莫斯科恐襲｜習近平向普京致慰問電　強烈譴責恐怖主義行為

撰文：許懿安
出版：更新：

中國國家主席習近平就莫斯科恐襲事件向俄羅斯總統普京致慰問電。

習近平稱，中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖主義行為，堅定支持俄羅斯政府維護國家安全穩定的努力。

普京