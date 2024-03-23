凱特王妃患癌｜神隱不成疑團未解　陰謀論滿天飛迫使急宣病情

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）3月22日透過影片宣布罹癌，自2月下旬開始接受化療，消息震驚全球。事實上，王室1月宣佈凱特將接受腹部手術、復活節前無法執行公務時，就引發外界各種臆測。凱特在手術後持續神隱，即使公布與孩子的合照也遭新聞機構質疑「竄改」，使她深陷「照騙門」風波，網上流傳各種陰謀論。英國王室記者指出，網民的質疑導致凱特必須提早透露罹癌真相。



42歲的凱特今日在影片中透露罹癌消息，表示在1月的腹部手術中發現罹癌，目前正在接受初步治療。凱特於2023年年聖誕節公開露面後神隱至今，肯辛頓宮（Kensington Palace）1月17日宣布凱特因腹部手術住院，表示她將在醫院住院10至14天後，返回家中休養，直到復活節前不會執行公務。王室當時未公佈凱特的病情，僅透露並非癌症。

凱特終於社交平台宣佈自己病情：

由於凱特術後持續神隱，引發外界各種猜測。部分民眾質疑凱特住院時間太長，懷疑事情不單純，甚至有人聲稱她在術後陷入昏迷。3月4日，八卦媒體《TMZ》公布一張凱特與母親坐在車中的照片，聲稱是在溫莎城附近拍攝，這是2024年首度有人目睹到凱特身影，但許多網民仍不買帳，懷疑那根本不是凱特，而是凱特的妹妹皮帕（Pippa Middleton），為了平息外界疑慮而假扮姊姊現身。

肯辛頓王宮在英國的母親節（3月10日）公布凱特王妃的最新照片，據說由威廉親自掌鏡，3名子女圍繞在凱特身邊。但僅過短短1天，多間新聞機構稱照片有造假疑慮，紛紛下架。從照片中可看出，夏洛特公主的袖子有缺損、凱特的手特別模糊。凱特隨後為引發混亂道歉，表示她跟許多業餘攝影師一樣，也會嘗試修圖。

王室釋出凱特新照非但沒有平息網友的疑慮，反而使「照騙門」成為外界關注的話題，各種陰謀論甚囂塵上，有網民懷疑凱特遭威廉的「小三」刺傷，生死未卜。部分網民則懷疑威廉與凱特婚姻出問題，導致凱特不願意再配合王室執行公務。即使外媒隨後又公布一張威廉與凱特在汽車內的照片，但再次遭網民懷疑是用凱特的舊照合成。

「照騙門」後過了幾天，有網民透露看到凱特與威廉3月16日在溫莎購物，看起來相當健康。《TMZ》隨後也公布民眾拍攝的影片，畫面中可以看到疑似凱特與威廉的人物提着購物袋，有說有笑。消息人士當時透露，希望這支影片能平息外界的疑慮，豈料網民再次懷疑影片中的人不是凱特，還有人嘲笑「全英國有民一頭棕髮的白種人，都忙著去應徵凱特的分身」。

《泰晤士報》知名皇室記者羅歐（Valentine Low）指出，凱特1月接受手術後，外界的各種瘋狂臆測，可能導致肯辛頓宮承受莫大壓力，加速宣布凱特罹癌的消息。他表示，凱特非常堅強，相當重視私隱。但面對外界的壓力，這對夫妻大概認為不能繼續保持沉默，選擇公布真相。

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