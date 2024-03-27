台北寶林茶室案：熱食「攤凍再入雪櫃」錯了！冷卻注意4個數字

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」素食餐廳發生疑似食物中毒事件，截至27日下午已有11人進食它提供的食物後出現不適，其中2人死亡，4人在深切治療部搶救中。事件引起外界關注，當地也有醫生發文，談論安全儲存食物的方法。



事發地點在新北市，2人前往寶林茶室用餐後，分別因腸胃不適就醫，之後台北市衛生局也陸續收到通報，目前已經累計11宗疑似個案，其中2人死亡，還有4人重症。兩名死者分別是39歲男子和66歲男子。

不少中毒患者透露都有吃過寶林茶室的「炒粿仔條」。（寶林茶室Facebook）

此事引起外界有關食材或是熟食儲存安全的關注。

根據香港食物安全中心熟網站的資料，熟食及容易腐壞的食物（例如鮮肉、水產、瓶裝牛奶及芝士等）須在2小時內放進雪櫃。

澳洲維多利亞州衞生部網站資料顯示，熱食煮熟後不能直接放入冰箱。將熱食物放入雪櫃可能會導致雪櫃溫度升高至5°C以上。如雪櫃溫度超過5°C，雪櫃中儲存的所有其他食物都有生長細菌的風險。

如何快速冷卻？

網站資料顯示，民眾在食物煮熟後，應經常攪拌它，協助快速冷卻。此外當局也建議將食物從烹飪時所使用的較大容器取出，小心地放入較小的容器中，這樣它會冷卻得更快。

網站亦建議人們使用乾淨且經消毒的溫度計監測溫度，以及讓冷空氣在容器周圍流動。

資料顯示，食物必須在2小時內冷卻至21°C。

何時入雪櫃？

澳洲維多利亞州衞生部網站資料顯示，一旦食物冷卻至21°C，必須放入冷房（cool room）、冷藏室（fridge）或冰格（freezer，又稱冷凍庫或冷凍箱等），讓食物在接下來的4小時內冷卻至5°C以下。

當食物停止散發蒸氣時，可將它放入雪櫃。

煮熟的食物冷卻後，離開雪櫃的時間不得超過2小時。

如冷卻後的熟食置於室溫超過4小時，必須將它丟棄。

台北市信義區遠東百貨「寶林茶室」爆發食物中毒事件。（翻攝官網）

台灣流行病學專家何美鄉在個人Facebook專頁稱指出當局最須要釐清的是「食物保存的SOP（全寫是Standard Operation Procedure），即是粿條或河粉在被烹調前，被置於室溫多久？以及雪櫃溫度的管理、還有雪容量的管理；雪櫃被塞得太滿，或無法保證每樣東西都在適當低溫中保存。

台灣也有醫生分享「預食物中毒」招數。兒科醫生歐淑娟提及人們日常生活中最常出現的「隔夜菜」。以往長輩們常說熱的飯菜不能直接放入雪櫃，會弄壞雪櫃，這似乎是老一輩的迷思。

她說：「為了避免腸胃炎或食物中毒的可能，除了料理前、用餐前要徹底洗手之外，食材、食品的保存條件也很重要」。

她建議「買菜回家後，先把要冷藏的食材放進冰箱，煮熟後的食物不要在室溫放超過2小時，需要冷藏就盡快冰起來，因為食物降溫到60度以下容易滋生細菌」。