紅麴｜小林製藥掀食安風暴　政府監管遭質疑　首相：將討論對策

日本小林製藥的紅麴保健食品安全問題牽連愈廣，日本首相岸田文雄3月28日在參議院預算委員會回應質詢時表示，將在調查後討應對措施。



立憲民主黨議員辻元清美向岸田提出質詢時指出，前首相安倍晉三執政期間，因視健康食品為商機，安倍經濟學促進增長策略之一就是使公司在發生問題時「僅作通知」。即使在當時，也有人批評在安全監管而言這太寬鬆了。她說，日本政府是否應該立即開始審查包括寬鬆管制的問題？

岸田說，政府必須查明原因，並在必要時考慮所有可能的對策。

「紅麴膽固醇HELP」（紅麹コレステヘルプ）的「45粒15日份量」、「90粒30日份量」及「60粒20日份量」三種類，它們在2021年至今年3月在日本全國的藥房及網上發售，已出售大約100萬包。（小林製藥）

公司28日證實，再多2人生前曾服用有關產品，累計疑與產品有關的死亡個案增至4個。厚生勞動省26日稱，向小林製藥詢問情況後獲悉有2宗死亡報告，住院人數達到106人。

小林製藥稱，公司將繼續確認進食紅麴保健食品與患病及死亡個案之間的關係。

大阪市政府指小林製藥違反「食品衛生法」，27日下令公司召回3款產品，分別為：

紅麴膽固醇HELP（紅麹コレステヘルプ）（45粒、90粒及60粒裝）

奶昔HELP＋膽固醇（ナイシヘルプ＋コレステロール）

納豆激酶光滑金粒（ナットウキナーゼさらさら粒GOLD）