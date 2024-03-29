紅麴｜日本厚勞省宣布調查　醫院接收病人：出現蛋白尿

日本小林製藥紅麴保健食品安全問題，公司在3月28日召開股東大會，社長小林章浩對紅麴產品可能造成腎病等個案，對公眾深感歉意，在大會上一度落淚。日本政府表示，將會深入調查是哪種物質導致腎衰竭。



小林製藥紅麴保健食品安全問題事件繼續發酵，小林製藥27日公布再多兩人懷疑因服用公司旗下含紅麴保健食品死亡，令同類死亡案例增至4宗，另有93人因腎病等住院。

日本富士新聞報道，小林製藥28日召開股東大會交代情況。大會在大阪閉門召開，社長小林章浩對事件致歉，並表示會盡全力防止事態擴大，盡早讓消除顧客疑慮。與會股東透露，小林章浩在會議結束時一度落淚。

圖為3月28日，小林製藥品質保障部長渡邊淳接受傳媒追訪時對事件致歉。（朝日電視Youtube截圖）

報道指小林及購買其紅麴製品的公司，共有64間宣布停售及回收，其中包括了便利店全家（FamilyMart）。

日本厚生勞動省28日召開特別會議並表示，將會就事件展開調查，找出可能導致健康影響的原因。

東京醫院接收病人 出現蛋白尿

懷疑因服用小林製藥紅麴保健食品，擔心或已出現身體狀況的人們陸續求診。《朝日新聞》報道，東京日大板橋病院接收了3名因腎功能出現問題的患者，他們同樣是服用了小林製藥紅麴保健食品。3人的尿液出現泡沫，肌酸酐值超出正常範圍，同時尿液中的蛋白測試也呈陽性反應。

日本放送協會（NHK）訪問了另一名因膽固醇過高，從2023年10月開始購買小林製藥含紅麴的「紅麹コレステヘルプ」並服用至今。事件發生後讓她大感不安，雖然暫時身體未有出現狀況，但亦決定前往醫院接受檢查。

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