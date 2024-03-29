紅麴｜日本小林製藥召開記者會　社長帶頭鞠躬謝罪

日本小林製藥的紅麴保健食品安全問題持續發酵，公司3月29日證實，再多1人生前曾服用有關產品，令疑與產品有關的死亡個案增至5個，另有114人服用產品後因腎臟病住院。小林製藥29日下午2時（香港時間下午1時）在大阪召開記者會，預計將解釋迄今為止的調查進度以及產品召回的情況。



根據日本放送協會，包括小林製藥社長小林章浩在內人士在大阪市召開記者會。這是自通報死亡病例以來，小林製藥首次舉行記者會。小林章浩在記者會之初便帶頭鞠躬道歉。

小林製藥宣布，一名新患者食用含有紅麴成份的保健食品後患上腎臟疾病死亡。

小林製藥社長3月22日公開道歉，並指企業已主動回收相關產品：（按圖了解）

大阪市政府向小林製藥查詢有關產品的出售量及市場流通量，並在27日採取行動處分，指示回收該3款產品，分別為：

紅麴（Red Yeast Rice）又叫紅麴米、紅曲米、紅米、丹麴、赤麴等，是以蒸熟米飯接種紅麴菌（Monascus purpureus），發酵而成的一種紅色米麴。目前是合法的食品添加物，用途多樣，包括着色和調味。

在紅麴發酵過程中，若環境衞生與發酵條件不佳，橘黴素（Citrinin）就會產生。橘黴素具有一定的毒性，可能對肝臟和腎臟造成損害，被認為是潛在的致癌物質。