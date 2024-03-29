小林製藥紅麴產品驗出「不明成份」軟毛青黴酸　官員證實：毒性強

日本小林製藥的紅麴保健食品安全問題持續發酵，日本厚生勞動省3月29日證實，在小林製藥的紅麴產品中驗出的「不明成份」為軟毛青黴酸（プベルル酸，Puberulic Acid）。另一邊廂，小林製藥社長小林章浩29日召開記者會鞠躬道歉，公司表示會承擔680名求醫者的醫藥費用。



《朝日電視台》報道，根據厚生勞動省指出，軟毛青黴酸是從青黴菌中衍生而出的天然化合物，具有抗生素的特質，且「毒性非常強」，不過現階段還無法確定是否就是造成腎臟疾病的主因。

小林製藥29日證實，再多1人生前曾服用有關產品，令疑與產品有關的死亡個案增至5個，公司表示680人疑似食用旗下含有紅麴成份的保健食品後出現相關症狀，希望就醫或是已經就醫，將負擔就診和住院等費用，住院個案共有114個。

小林製藥社長小林章浩29日在大阪市召開記者會，並帶領其他高層人士鞠躬道歉。

小林製藥社長3月22日公開道歉，並指企業已主動回收相關產品：（按圖了解）

大阪市政府向小林製藥查詢有關產品的出售量及市場流通量，並在27日採取行動處分，指示回收該3款產品，分別為：

紅麴（Red Yeast Rice）又叫紅麴米、紅曲米、紅米、丹麴、赤麴等，是以蒸熟米飯接種紅麴菌（Monascus purpureus），發酵而成的一種紅色米麴。目前是合法的食品添加物，用途多樣，包括着色和調味。

在紅麴發酵過程中，若環境衞生與發酵條件不佳，橘黴素（Citrinin）就會產生。橘黴素具有一定的毒性，可能對肝臟和腎臟造成損害，被認為是潛在的致癌物質。