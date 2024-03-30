紅麴｜小林製藥大阪廠房遭搜查　勞動省將設跨部門對策合作室

日本小林製藥的紅麴保健品安全問題持續發酵，厚生勞動省及大阪市政府官員3月30日到該公司位於大阪市內的廠房調查。



日本放送協會（NHK）報道，厚生勞動省及大阪市政府根據《食品衛生法》，在30日早上11時左右到小林製藥位於大阪市內的廠房調查。該廠房曾生產紅麴原料，直到去年12月才搬到和歌山的廠房。

報道指，小林製藥以大阪的廠房老化為由關閉，不過傳出用戶服用後出現健康問題的產品就是去年在該廠房生產。厚生勞動省表示，公司的調查中證實該批原料含有由青黴菌產生的軟毛青黴酸（プベルル酸，Puberulic Acid）。

小林製藥社長3月22日公開道歉，並指企業已主動回收相關產品：（按圖了解）

當局希望透過今次調查，了解涉事產品的製造工程及當時的生產狀況，找出產品混入軟毛青黴酸的原因。

央視引述日媒報道，針對近日小林製藥含紅麴成分保健品安全風波，日本厚生勞動大臣武見敬三29日稱，正在準備設置諮詢客服中心，以便服用該產品的消費者以及相關企業諮詢，同時將在厚生勞動省內設立「紅麴產品對策省廳間合作室」，以供相關部門之間實現訊息共享。