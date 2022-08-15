真人版花木蘭！狂野辣妹「99％激似動畫原版」　網民：正過劉亦菲

迪士尼動畫《花木蘭》紅遍全球，片中花木蘭細長雙眼、烏黑直髮造型令人印象深刻，大陸女星劉亦菲先前飾演真人版花木蘭，一度被認為外型差別太大。



近日PTT表特版PO出一張「真人花木蘭」的美照，照片中女子99％激似動畫版女主角，瞬間引起暴動：「根本像從電視裡走出來！」

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PTT表特版一篇以「花木蘭腹肌」為題的文章近來引發熱議，原來是一名亞裔臉孔的女子長相99％激似動畫版本的花木蘭，不只細長鳳眼，連笑起來的模樣都幾乎是一模一樣，更驚人的是，熱愛健身的她穿著性感大方，常不吝秀出結實腹肌，身材讓人羨慕不已。

有網友找出這名亞裔正妹的IG，名叫Emma Mei-Li，有11萬粉絲追蹤，畢業於美國知名學府南加州大學，引來許多網友驚呼，「典型的東方美人風格，好美」、「這來演花木蘭比劉亦菲好」、「花木蘭本人」、「這比那個迪士尼的還讚」。

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