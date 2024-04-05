胰臟癌｜25歲患癌不到兩個月即病逝 出現４症狀恐已是癌症二期！

胰臟癌擁有「癌王」之稱，除了早期徵狀不明顯外，又缺乏有效的篩檢方式，到患者察覺時，往往已錯過了治療黃金期。台灣就有一名女子不過25歲，卻在確診胰臟癌後不到兩個月就病逝。醫生提醒，當身體出現４種徵狀時就應多加留意。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

近日，台灣外科醫生陳榮堅在當地健康節目《醫師好辣》中分享案例指，一般而言，胰臟癌常見於年齡65歲或以上人士，但陳榮堅曾收治一位年僅25歲的女性患者，原本以為只是肚子疼，但經超聲波檢查後，竟發現胰臟長有一個約6厘米大的腫瘤，透過腹腔鏡進一步確診為胰臟癌。

陳榮堅指，當女子與家屬得知診斷結果後皆無法接受，因而轉往醫學中心求醫。可惜，不到2個月，家屬就回來找陳榮堅醫師拿診斷證明書，因為女子已不幸病逝。

胰臟癌５大成因

陳榮堅又指，胰臟癌目前在國際上公認的病因有兩個，分別是吸煙和基因。其中基因一旦突然啟動的時候就是「全面性啟動」，即使通過手術切除乾淨，亦有可能從距離很遠的部位直接發作；而其他比較間接的原因則有糖尿病、肥胖以及喝酒等。

要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）：

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胰臟癌早期難發現 出現４症狀恐是二期以上

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

陳榮堅強調，胰臟長在後腹腔，緊貼著許多大型血管，癌細胞一旦擴散很快就會去到其他身體部位，而且難以通過體檢胰臟出問題。他指，比較好的做法是通過電腦斷層掃描（CT）或磁力共振，不過斷層掃描存在放射性問題，而磁力共振檢查費用又較高，兩者都不是能經常做的檢查。

陳榮堅表示，過往的統計指出，在台灣胰臟癌的五年存活率只有百分之七，反映即使醫療愈來愈進步，但胰臟癌的治癒率都沒有提高。他指出，胰臟癌比較常見的症狀包括：腹痛、腹瀉、黃疸、體重減輕等。不過，其實胰臟癌在還沒有症狀前就已經在發展，等到症狀出現一般已在二期以上。陳榮堅解釋，胰臟分為胰頭、胰體和胰尾，若腫瘤生長時堵住了膽管，才會導致黃疸，否則就可能一點症狀都沒有。

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如何能預防胰臟癌？

根據本港醫院管理局資料，一些生活方式的改變可以有助於降低患癌風險:

1. 戒煙，吸煙的煙霧中含有致癌物質，可以破壞DNA調節細胞的生長；



2. 體重過高增加患上胰臟癌的機會，如果需要減肥，建議採取漸進和健康的方式，以達到目標；



3. 經常做運動，適量的運動可以減少患上胰臟癌的機會；



4. 多進食水果，蔬菜和低動物脂肪食品可以減少患上胰臟癌的風險；



5. 避免接觸危險化學品，或使用適當安全措施。



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