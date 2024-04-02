紅麴｜健康出問題前曾服小林製藥另一保健品　日本多人求醫

日本腎臟學會1日公布，在其自行進行的調查中，確認47名報稱健康受損的人報稱曾服用日本小林製藥出品的紅麴保健品；其中46人是服食「紅麴膽固醇顆粒」（紅麴顆粒），1人服食「內脂幫手+膽固醇」（ナイシヘルプ＋コレステロール）——這是首度有服食過「內脂幫手+膽固醇」的消費者報稱健康出問題。



厚生勞動省已稱接到小林製藥的報告稱，報稱健康受損的個案，集中在2023年9月以後生產批次的紅麴顆粒用家。

日本腎臟學會的報告稱，這些消費者初次就診時間都在2023年11月以後，其中約80%集中在2024年1月以後。當中九成年齡介乎40歲至69歲之間，女性佔66%。他們初次就診半數以上的主要癥狀是食慾不振、有倦怠感、腎功能障礙及尿液異常。

這些用家確診的疾病包括：急性腎炎、腎小管壞死、急性腎損傷，當中沒有死亡病例。約四分之三人停止服用問題保健品後，情況有改善。

「紅麴膽固醇HELP」（紅麹コレステヘルプ）的「45粒15日份量」、「90粒30日份量」及「60粒20日份量」三種類，它們在2021年至今年3月在日本全國的藥房及網上發售，已出售大約100萬包。（小林製藥）

學會副理事長、大阪大學教授豬阪善隆，學會在一定程度上掌握人們健康受損的病況。由於多數情況下停止服用就能改善，所以認為用家不用過度擔心，呼籲盡早前往醫療機構求醫。

日本厚勞省公布，截至3月31日，服用該公司含紅麴成份保健品的消費者中，已有5人死亡、157人住院。

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