胰臟癌｜大便浮油又難聞應該就醫嗎？脂肪便3原因這些情況恐患癌

生活中偶爾會遇到自己大便「又油又臭」，大便浮油要緊嗎？醫師表示，飲食、消化系統疾病和過敏等，都可能引起油便，透過飲食調整等方式通常可以改善。不過胰臟癌的早期警訊就是油便，如果持續出現，還合併腹痛、腹脹、下痢、消瘦、黃疸等，就要提高警覺。



大便浮油就是脂肪便 可能散發難聞臭味

台灣胸腔暨重症醫師黃軒表示，大便浮油，也稱為脂肪便，是指大便中含有過多的未消化脂肪，使得糞便看起來鬆散、泡沫狀而充滿黏液，並在水面形成一層油膜。大便浮油，可能會散發出特別難聞的臭味，並伴隨著腹痛、腹脹、下痢等不適症狀。

哪些原因會讓大便浮油？（按圖看清👇👇👇）

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大便浮油的原因可能有以下幾種：

1. 飲食因素

吃太多油，這些難以消化的脂肪、纖維或草酸鉀含量高的食物，如堅果、高脂肪的魚、人造脂肪、椰子和棕櫚油等，會增加脂肪在小腸的負擔，導致部分脂肪未被吸收而排出。此外，過度飲酒也會影響胰臟分泌消化酵素，減少脂肪分解。

2. 消化系統疾病

一些影響胰臟、肝臟、膽囊或小腸功能的疾病，如胰臟炎、胰臟癌、囊性纖維化、腎臟損傷或衰竭、肝臟損傷或衰竭、副甲狀腺功能減退、膽囊癌、膽結石或手術後併發症、糖尿病、胃腸道細菌感染等，都會影響胰臟分泌消化酵素或膽汁酸，或者造成小腸吸收障礙，使得脂肪無法正常被消化和吸收。

3. 過敏或不耐受

一些人對於某些食物成分有過敏或不耐受的反應，如「乳糜瀉」是對小麥穀蛋白或其他穀物類似蛋白質的自體免疫反應，會造成小腸黏膜受損，影響吸收功能。

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如何減少大便浮油？

1. 飲食調整

減少食用高脂肪、高纖維或高草酸鉀的食物，選擇清淡易消化的食物，如小米粥、細麵條、瘦肉、雞蛋、蔬菜等。此外，避免食用辛辣刺激、生冷油腻的食物，如辣椒、煙酒、油炸或烤的食物等，並注意充分咀嚼，增加唾液分泌，幫助消化。也要適量補充水分，以防止脫水和便秘。

2. 補充消化酵素或益生菌

如果是因為胰液分泌不足或小腸吸收障礙所導致的大便浮油，可以在醫生的指導下，補充一些消化酵素或益生菌，以增加脂肪的分解和吸收，並改善腸道菌群平衡，恢復腸道黏膜功能。

3. 治療原發的疾病

如果是因為某些嚴重的消化系統疾病所引起的大便浮油，應及時就醫診斷和治療，以防止病情惡化或併發症。例如，胰臟癌是一種致命的癌症，早期徵兆之一就是大便浮油，如果能夠及早發現和治療，可以提高存活率和生活品質。

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大便浮油就是生病了嗎？

黃軒強調，大便浮油不一定是有病的表現，有時候可能只是飲食不當或消化不良的原因。但是，如果大便浮油持續出現，或者伴隨著其他不適的症狀，如腹痛、腹脹、下痢、消瘦、黃疸等，那麼就有可能是一些嚴重的消化系統疾病或胰臟癌的徵兆。因此，建議出現大便浮油時要先調整飲食，減少高脂肪、高纖維或高草酸鉀的食物，選擇清淡易消化的食物。如果沒有改善，或者有其他不正常的現象，就應該及時就醫檢查。

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為什麼胰臟癌會大便浮油？

黃軒解釋，胰臟是一個重要的消化器官，它分泌胰液和胰島素等激素。胰液中含有多種消化酵素，如脂肪酶、胰凝乳蛋白酶和澱粉酶等，可以分解食物中的脂肪、蛋白質和碳水化合物。胰臟癌其中一個早期徵兆就是大便浮油。因為胰臟癌會引起以下情況：

1. 阻塞或壓迫胰管，使得胰液無法順利流入十二指腸，導致消化酵素的缺乏。

2. 侵犯或破壞胰島細胞，使得胰島素的分泌減少，導致血糖水平升高。

3. 轉移或擴散到其他器官，如肝臟、膽囊、脾臟、腹膜等，影響其功能。

因此，當出現大便浮油的現象時，應就醫檢查，以排除胰臟癌的可能性。

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