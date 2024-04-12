張美蘭涉越南驚天詐騙案遭判死　英媒估祭出重刑「1個目的」

越南女首富張美蘭（Truong My Lan，音譯）牽涉的120億美元（約936億港元）詐騙案，法院4月11日宣判，她被判死刑。案件受矚不僅是因這貪腐案是該國史上最大的一宗詐欺，更因這類案件疑犯被判「死刑」的結果，在該國並不常見。



越通社報道，張美蘭因犯下貪污財產罪判死刑，因犯下行賄罪判20年監禁，以及因「違背銀行活動和有關銀行活動的其他活動的規定罪」判20年監禁，總刑罰為死刑。

路透社報道，這宗金融詐騙案件涉及120億美元，屬越南歷來最大金額。案件自3月5日開審，且較預期提早審結。報道引述一名家族成員在宣判前稱，張美蘭將上訴。

張美蘭的港人丈夫朱立基因涉案被判9年監禁。

她被控自2012年至2022年期間，非法控制西貢股份商業銀行（Saigon Commercial Bank，SCB），透過數千家幽靈公司以及行賄政府官員侵吞銀行資金。

張美蘭案是越共總書記阮富仲發起的「烈火熔爐」反貪行動中最矚目案件，2016年開始。涉案金額被認為是全球貪污案件之最，涉案人士從央行到政府官員都有。

英國廣播公司（BBC）和《衛報》指出，她詐騙投資者的金額極大，貸款金額達440億美元。判決要求她交還的270億美元，檢察官稱可能永遠無法追回——這筆金額幾乎相當於2023年越南GDP的6%。

BBC稱，在這類案件而言死刑仍是相當不尋常的重刑，外界認為法庭應是想藉此張美蘭施壓，刺激她交回已侵吞的金錢。

圖為越南房地產商、女首富張美蘭。（越南政府網站）

越通社2023年12月報道，根據最高人民檢察院的公訴書中，在2012年1月1日至2022年10月7日，張美蘭及同謀製造大量虛假貸款手續，以提取巨額資金，尤其是從2012年1月1日至2017年12月31日，張美蘭指示制定368份虛假貸款手續，從西貢商業銀行（SCB）提取資金用於不同用途，到2022年10月17日未償債務高達132萬億越南盾（約411億港元），而且無法收回。

公訴書起訴張美蘭及其他85名被告，又指張美蘭的行為為西貢商業銀行造成超過64.6萬億越南盾（約201億港元）的損失。

公訴書並指，自2018年2月9日至2022年10月7日，張美蘭指示制定916份虛假貸款檔案，侵佔西貢商業銀行銀行304萬億越南盾（約940億港元）以上，造成損失高達129萬億越南盾（約402億港元）。

越南女首富案：張美蘭2024年4月11日在胡志明市法庭內的畫面（影片截圖）

張美蘭出生於胡志明市（原西貢）的一個中越家庭。她最初是一名市場攤販，與母親一起銷售化妝品，但在越南共產黨於1986年迎來經濟改革開夜後，她開始購買土地和房產。到20世紀90年代，她擁有大量酒店和餐館。

她曾是越南金融界的核心人物。她於1992年創立萬盛發集團，從事房地產、金融、餐飲、酒店等業務。2022年10月，張美蘭被越南警方逮捕，她被指控涉嫌貪污財產、行賄和違反信用機構貸款規定。