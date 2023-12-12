有愛紀伊自殺有人退團拍AV　「名媛搖籃」日本寶塚歌劇團沒落中？

「我決定在28日晚上從公寓跳下去。」這是25歲的有愛紀伊給母親發出的最後一條短信，沒有不止不休的控訴，只有輕描淡寫的宣言。第二天，她縱身一躍，結束了自己年輕的生命。



這是今年9月，寶塚「宙」組的成員有愛紀伊的自殺事件，引發了這座在日本有着無上地位，且歷史悠久的少女劇團寶塚的危機。

寶塚，是無數日本年輕女孩夢想進入的音樂劇殿堂，這裏誕生了許多家喻户曉的明星人物。

以「女扮男裝」為人所知 曾出過天海佑希、黑木瞳、大地真央等天后級女星（點圖放大看看寶塚歌劇團的演員及作品）：

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有愛事件背後的故事，隨着爆料的越挖越深，可謂是觸目驚心：永無止境的欺凌——前輩對後輩的肉體傷害，和精神暴力；超高強度的工作——每月工作幾百小時，排練、表演難有停歇；

含混不清的體系——封閉的培訓制度、僵化過時的「男役」與「娘役」設計……所有的這些箭頭，紛紛指向寶塚內部。就在上週，日本兵庫縣西宮勞動基準監督署「突襲」了歌劇團，對其實施了現場調查。一貫高冷和傲慢的寶塚，被推到了風口浪尖。大家也在困惑，一直標榜女性力量的寶塚，為何一步步地變成了「吞噬」女性生命的象牙塔？

欺凌、自殺寶塚的多事之秋

本名井上奈美的有愛紀伊，是寶塚103期的成員。她的妹妹和她一樣在劇團活動，居然比她還早一屆。資歷尚淺的有愛，在同組的其他隊友面前可謂是十足的後輩。

有愛紀伊的家人向媒體反映，她在自殺前很長的一段時間裏，每天只能睡3個小時，工作強度大到無法想象。

不僅如此，她還遭遇了前輩無盡的欺凌。之前就有隊友以幫助燙髮為名，用捲髮棒把她的額頭燙出了一個大疤痕。同伴的欺凌，加上無休無止的工作壓力，直接導致了有愛自殺的悲劇。

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事發以後，寶塚劇團「反應迅速」，在事發以後沒幾天的10月初，便委託律師事務所，對宙組的60多位團員進行調查和訪談，希望能還原事情的真相。寶塚的報告表達了對於團員去世的哀悼，但同時強調，有愛紀伊家人聲稱的欺凌並不存在，至於所謂的被用捲髮棒燙額頭，也只不過是「前輩在給後輩提一些髮型建議」而已。一時之間輿論譁然。率先對這次調查開炮的是此前就報道過寶塚欺凌問題的日媒《週刊文春》，痛斥報告避重就輕，還掩蓋了存在已久的劇團內部的權力關係問題。

不少普通網友也對寶塚發起了抨擊，甚至把它和前段時間解散重組的日娛巨頭尊尼事務所做比較。大夥的怒氣值可見一斑。隨着事件的發酵，寶塚不得不做出更進一步的回應，劇團的理事長木場健之宣布自己將於12月辭任。除此以外，寶塚還宣有把公演從每月9場縮減為8場，以減輕團員的工作強度。長期以來，這是劇團和外界觀眾交流最為重要和最直接的方式。

11月中旬，寶塚進行了第二次自我調查，這一次它才承認，劇團中的確存在工作強度超負荷的現象，而且這對於團員的心理狀態「可能會有負面的影響」。正是基於這一報告，西宮市勞動監察署對所轄範圍內的寶塚歌劇團進行了突擊檢查。11月28日寶塚發有了最新的公告，表示會尊重11月中旬調查的結果，並繼續和有愛紀伊的家屬們保持溝通。和所有類似的事件一樣，這個公示的態度依舊不痛不癢。

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從音樂學校到劇團傲慢的「千金訓練營」

寶塚在日本演劇界至高無上的地位，也許正是它面對團員傲慢的理由。‍寶塚的本部位於西日本的兩座重鎮——神户和大阪之間的西宮市。通體米白色的建築群，就這樣矗立在關西的大地之上。

1914年4月1日，富商小林一三創建了寶塚少女歌劇養成會，在這裏完成了第一次公演。緊接着，1919年，小林成立了音樂歌劇學校，還把歌劇養成會改組成了歌劇團，成員就從這些畢業於音樂學校的學生裏挑選。這兩個部門，也就成為了現在的寶塚最主要的機構。

彼時的日本正值大正時期，既有着日本傳統的影子，又受「脱亞入歐」思潮的影響，對西方文化無比推崇。因此自誕生之始，寶塚就以結合了東西方的少女歌劇的形式而存在，所有的團員均為年輕女性。其中又被分為兩個派別：扮演男性角色的「男役」，和扮演女性角色的「娘役」。

全員女性，以及嚴密的學園培養體系就這樣作為寶塚的制度流傳了下來。這裏誕生了許多大家耳熟能詳的名字。比如「日劇女王」天海佑希，僅用6年半就從初演成長為首席男役，離開寶塚以後在影視界也是風生水起。

比如檀麗，寶塚劇團史上第一位兩度成為首席娘役的成員，脱團之後還能奪得日本電影學院獎影后。再比如黑木瞳、大地真央……

一個多世紀裏，無數著名的演員從寶塚走出。不僅如此，日本前首相鳩山由紀夫的夫人鳩山幸也出身寶塚星組。其實這也不難理解，寶塚基本可以算是整個日本上流社會的「千金聚集地」。從最初的音樂學校開始，女孩們就要面臨重重關卡。

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首先是入學的要求，寶塚學校每年平均向外界招收40個學生，錄取率僅為5%左右，比東京大學還要低。其次，錢也是一大問題。根據統計，包括學費、授課費、生活費在內，僅僅在音樂學校內部的學習成本，就高達兩百多萬日圓，普通的家庭根本無力負擔。這也就意味着，能進入音樂學校的女生們，本就來自相對中上層的家庭。有幸進入學校的女孩們還要面臨更大的難關，那就是多年的嚴格培訓、教育與考核。其間因為種種原因而不得不離開的也大有人在。

在這樣的層層篩選之後，寶塚劇團的成員非常受到日本上流社會的歡迎。久而久之，「貴婦訓練營」的比喻也就變成了現實。前些年，豐田集團掌門人豐田章男的長子豐田大輔，就拋下了家族一直以來和三井家聯姻的傳統，迎娶了寶塚出身的「小赫本」 星蘭瞳。

星蘭瞳嫁入豐田，只是「貴婦訓練營」的一個小縮影。這樣的故事，在寶塚幾十年的歷史上屢有發生。

退團下海拍AV 用墮落的方式反抗

門檻極高的寶塚劇團，固然給團員們提供了很好的發展平台，但是在無形之間，也把自己變成了一個愈發自閉的高塔。有愛紀伊的自殺，只不過是一個導火索。近些年來，寶塚可謂是煩惱不斷。同樣是在今年9月，2022年退團的花組成員櫻月乃亞宣有下海。這對於長期以來對團員的綜合素質極為重視的寶塚來説，不啻於是當頭一棒。

櫻月乃亞的本家在兵庫縣蘆屋市的六麓莊町，是當地知名的富人區。受到家庭的薰陶，她3歲就開始學習芭蕾。隨後，她進入了一所私立教會中學學習，一年光學費就高達60萬日圓。

2014年，櫻月乃亞成功加入了寶塚音樂學校，當年的錄取比例是驚人的27:1。出身良好，再加上水平優異，年輕的櫻月前途看似一片光明。但是，故事的結尾顯然並沒有開頭那麼美好。2022年，在完成了「TOP HAT」公演之後，櫻月乃亞宣有自己即將退團，不再以寶塚演員的身份活躍。當再一次出現在大眾面前的時候，她的名字已經變成了全新的「渚戀生」，職業，是AV女演員。在她之前，96期的前輩鈴木御子就曾因為備受組員欺凌，選擇下海以報復寶塚。最後嚇得劇團把她的所有作品全部買斷，以免自身「潔白無瑕」的形象受損。

家庭背景十分優秀的櫻月乃亞，選擇從事這個職業，顯然並不是出於金錢的考量。可她居然還是和前輩一樣，走上了相同的道路。甚至，她們的故事都那麼相似。在櫻月脱團之前，就有傳聞説她不堪同僚的欺凌，連精神都已經開始出現問題，根本無法再繼續表演。

寶塚這座高塔，給一代又一代的年輕女孩留下了獨特的回憶。可很顯然，並不只有歡喜。可以説，相對封閉的環境和嚴格的等級制度，正是孕育欺凌的温牀。而寶塚僵化的體制問題，則直接來源於它的歷史。

小林一三自己就是關西地區交通巨頭阪急電鐵的創始人，因此，寶塚的每個團員同時也自帶阪急的員工身份。對於寶塚成員來説，這裏既是劇場，更是職場。

從音樂學校到劇團，一級接着一級，前輩與後輩的關係涇渭分明，卻談不上井水不犯河水。欺凌、權力、壓迫……來自同伴的「關愛」讓一個個年輕女孩無法逃脱。除了過於封閉的環境和制度之外，寶塚還有其他需要面對的東西，比如，被人詬病已久的性別問題。

「娘役」和「男役」的設計，是寶塚最大的特色，長期以來，寶塚的劇本設計和舞台創意，都在圍繞着它們展開。不僅如此，寶塚還有一旦結婚，就要退團的規定，目的是為了「守護劇團的純潔」。現在看來也是成了落後於時代的認知。

如今，日本社會也在變化，年號不再出自漢文典籍，職場的年功序列制也在被年輕人所挑戰。許久未曾變化的寶塚劇團，也終於走到了改革的十字路口。在有愛紀伊的自殺事件之後，有觀眾把寶塚類比成尊尼事務所。後者的掌門人喜多川死後才過了沒幾年，尊尼帝國便轟然倒塌。

尊尼畢竟算是醜聞纏身，寶塚或許還不至於此，但是當日益僵化的運行體制遇上變化萬千的現代社會，寶塚自身的問題可一點也不少。一直以來，寶塚是一個追求培養「完美女性」的地方。小林一三當年在創立劇團的時候，就提出了「清、正、美」的女性三大準則。直到今天，《醜女25條》還貼在寶塚的舞台背後，無精打采、牢騷不停、不懂禮節這些，都被視作「醜女」的象徵。

從德魯克、波伏娃到第四次浪潮，女性主義對於身份的思考已經經歷了幾度的發展。時過境遷已百年之久，可寶塚還在擁抱着一個封閉的成長體系，恪守着一個世紀以前的性別規訓。當新時代的少女們，以男役或娘役的角色在西宮市的音樂聖殿裏起舞之時，感受到的恐怕不止是莊重，還有些許的幻滅。對於明年將迎來110歲生日的寶塚歌劇團來説，危機可從未走遠。