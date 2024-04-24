日本美女網紅車上睡着遭非禮　痴漢竟逍遙法外　兩個無奈令人氣憤

近期一位日本人氣網美抱怨，在上午的時候搭電車睡着，卻遇到痴漢襲胸，然而車上沒人目擊，更無奈的是沒有車廂上沒有閉路攝錄鏡頭，猶如AV的情節在現實發生，令她感到噁心又可怕。

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日本網美七瀨茜（七瀬あかね）在社群X上擁有近25萬粉絲追蹤，她在21日推文指稱，當天上午搭乘電車時睡着，結果被一旁的男乘客襲胸得逞。

無奈的是，因為車上很多人都睡着，沒乘客目擊犯行，車廂上也沒有監視器。

七瀨認為，這類受害者非多，事件實在令她感到噁心又害怕。

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貼文引發討論，有網友留言指出，日本國土交通省2023年9月就修改鐵道運輸條例，自同年10月起的新車輛都要安裝監視器（防犯カメラ）。

另有網友提醒，事發當下最好到車站的辦公室詢問，更不少人留言表示，這類痴漢行徑實在不可原諒。

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