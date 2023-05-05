紐約非裔漢地鐵車廂遭3人「行刑式勒頸」慘死　輿論沸騰怒促嚴懲

紐約地鐵本週驚傳一名男子遭其他乘客掐死，隨着法醫裁定為「他殺」後，外界對此事件的逮捕呼聲也愈來愈高。



路透社報道，法醫4日表示死者為30歲的尼利（Jordan Neely），當地媒體報道稱他「無家可歸」。

尼利1日在曼哈頓乘坐地鐵時身亡，一段在社群媒體上流傳的影片顯示「一名身份不明的乘客將尼利壓在地鐵地板上，且對他鎖喉超過3分鐘」，影片中還可以看到另外2名男子在一旁壓住尼利的手臂（點擊放大瀏覽，慎入）：

+ 8

據悉，尼利以模仿麥克傑克森（Michael Jackson）聞名，平常會在紐約地鐵或車站內表演。

《紐約時報》援引警方的話稱事發當天尼利登上地鐵並說自己很餓，隨後便與乘客發生爭吵。

（編按：據目擊者指，尼利當時說自己沒有食物、沒有飲料，他很累，不在乎自己會否坐牢。他開始大叫，把外套擲到地上。）

當地媒體指出一名24歲的前海軍陸戰隊員隨即對尼利施展鎖喉，兩人就這樣扭打在地上。該男子事後接受警方訊問後獲釋，當局並未公布其名字。

【延伸閱讀】美國女子地鐵車廂內遭強姦 乘客竟沒有制止 還有人拿起手機拍攝（點擊放大瀏覽）：

+ 12

曼哈頓地區檢察官辦公室表示正通過審查報告、衝突影片以及與目擊者進行面談來調查這起事件，不過此事件已引發輿論呼籲逮捕殺害尼利的人，並要求當局為遊民做更多事情。

針對這宗事件，民主黨籍眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）表示「尼利是被謀殺的」，紐約市長亞當斯 （Eric Adams）則表示這宗事件與心理健康問題有關，但表示在調查進行期間不會進一步發表評論。

延伸閱讀：

地區性銀行頻爆雷 民調：半數美國民眾擔心存款是否安全

研究：全美近190家地區性銀行 可能倒閉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】