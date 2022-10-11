「綠魔女子怪盜團」紐約出沒　闖地鐵車廂狂毆乘客搶劫致人心惶惶

紐約地鐵近期傳出多宗車廂搶劫，根據社群平台流傳影片，多位穿着螢光綠色緊身衣並遮住臉部的女子，集體闖入地鐵車廂，對乘客拳打腳踢、同時搶劫財物。



《福斯新聞》（Fox News）報道，這些詭異影像畫面曝光後，不少網友紛紛笑稱猶如《蜘蛛俠》（Spider-Man）電影中反派角色「綠魔（green goblins）出沒」，紐約警局（NYPD）則已啟動犯罪調查。

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社群平台廣泛流傳紐約地鐵的影片，多名穿着螢光綠連身服裝和面罩的女子，同時闖入車廂內，不只攻擊乘客、甚至還出手搶劫手機、錢包等個人財物，但讓不少網友傻眼的是，當時車廂內還有許多乘客，卻沒有任何人出手幫忙阻止，現場氛圍還以為是特殊表演或拍片現場。

當得手財物後，一群人在列車到達下一站後，隨即快閃逃離現場，讓受害者來不及反應和報警抓人。

N train to Astoria, Sunday around 2 a.m.

Anyone who would like to try to explain this is welcome to. pic.twitter.com/xsAYLcpDFi — Crime in NYC (@CrimeInNYC) October 3, 2022

警方接獲通報後趕往地鐵站，在查詢相關影像證據後，發現這群被稱為「綠魔」的歹徒共有9人，由於穿着類似Marvel漫威系列電影《蜘蛛俠》大反派才得此名稱。

由於遮蔽全身特徵，讓查緝過程遭遇多重困難，目前紐約警局已成功掌握其中4人的身份資訊，其餘5人仍在深入追查中；此類搶案隨着社群平台曝光，已經讓不少紐約客人心惶惶。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】