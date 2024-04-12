美國占星師殺老公及8個月大女後駕車撞樹亡 竟與日全食有關
撰文：TVBS新聞網
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北美各地於美國時間4月8日迎來數年才有一次的「日全食」（Total Solar Eclipse）奇景。一名住在美國洛杉磯的占星網紅，卻在6日持刀殺害伴侶，並在行駛於高速公路時，將2名年幼的女兒推下車，最後撞樹身亡。
外媒指出，發生這一連串駭人事件的前1天，該網紅曾在網上發文，疑似是擔心日全食會導致災禍而失去理智。
死前曾於Twitter上不停發布或轉發有關日全食災難的內容：
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法新社報道，34歲女子強生（Danielle Johnson）於6日凌晨，持刀殘忍殺害29歲伴侶錢尼（Jaelen Allen Chaney），並駕車帶2名女兒出門，在駛過405州際公路時，將兩人猛力推下車。
據了解，9歲姊姊當時抱着8個月大的妹妹坐在駕駛座，雖然她摔出車外後得以逃到路肩撿回一命，妹妹卻不幸死亡。
強生同日清晨5點行駛到雷東多海灘（Redondo Beach），撞樹後身亡。
點圖放大看是次日全食的照片：
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警方指出，車子時速當時約160公里，使遺體損傷嚴重，難以辨識。
警方好不容易查出她的身分後，前往她的公寓調查時，發現錢尼的遺體。他遭持刀刺中心臟。
消息人士指出，警方調查後，發現強生就是X上的占星網紅Ayoka，每週都會在網站分享占星情報。
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她4日曾透過X發文，稱日全食是「心靈戰爭的縮影」，呼籲大家「保護自己，導正心靈」，6日甚至聲稱「末日將至」。
雖然自古以來，就有許多人認為日食與世界末日有關，但科學家認為這是毫無根據的陰謀論。
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