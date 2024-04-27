中國外交部：不會為俄烏戰爭背鍋　更不為別人行為買單

針對美國指中國在俄烏戰爭中支援俄羅斯，中國外交部美大洋洲司司長楊濤強調，中國在國際上行事是有原則的，中國不會為俄烏戰爭背鍋，更不會為別人的行為買單。



據央視新聞客戶端報道，楊濤周五（4月26日）晚就美國國務卿布林肯訪華向媒體吹風。

楊濤介紹，布林肯於4月24日至26日訪華，是中美落實兩國元首三藩巿會晤共識，保持對話、管控分歧、推進合作、加強國際事務協調的一部分。

楊濤說，美國總統拜登多次重申美國不尋求「新冷戰日」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突；美國不尋求遏制中國發展，不尋求同中國「脱鈎」，無意阻止中國科技進步。美方在訪問中重申這些表態，應該言必信、行必果，不能說一套、做一套。

美國務卿布林肯（右）2023年6月18日抵達中國北京後，與在場接機的中國外交部北美大洋洲司司長楊濤（中）會面。美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）（左）也到場接機。（Reuters）

楊濤說，戰略認知方面，中美究竟是要做夥伴還是做對手，是中美關係的根子問題，也是雙方每次都要談的議題。中方強調，大國爭霸邏輯、冷戰零和思維都不是中國的DNA，也不是中國的行為方式。

他強調，中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，希望「美方也能積極正面看待中國的發展。『第一顆紐扣』扣好了，中美關係才會真正穩下來、好起來、向前走」。如果美國總把中國當作最主要對手，中美關係就只會麻煩不斷，問題叢生。

他重申，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。如果美方真的希望台海和平穩定，就該不折不扣恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得以任何方式向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

圖為2024年3月3日，俄羅斯羅斯托夫一個車站。一輛烏軍的步兵戰車被放置展示，宣揚俄羅斯軍隊。這輛戰車在俄烏衝突期間被俄軍撿獲。（Reuters）

楊濤還提到，經貿科技問題的核心是中國人民的發展權利。中方指出，美國針對中國的經貿科技打壓層出不窮。這不是公平競爭，而是遏制圍堵，不是去風險，而是製造風險。

楊濤在隨後回應記者問題時也說，中國在新能源汽車、鋰電池、光伏產品等領域的優勢不是政府補貼的產物，而是全球市場需求、技術創新、充分競爭的結果。美國「產能過剩」的指控不是市場定義下的結論，而是人為製造的虛假敘事。「恐怕『過剩』的不是中國的產能，而是美國的焦慮。」

楊濤強調，亞太地區不該成為大國角鬥場，希望美方作出正確抉擇，與中方相向而行，在亞太實現良性互動，放棄搞排斥對方的小圈子，不要脅迫地區國家選邊站隊，停止部署陸基中導，停止損害中國戰略安全利益。

關於烏克蘭問題，楊濤說，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，沒有做任何拱火澆油和趁機漁利的事情。中方的立場概括起來就是「勸和促談、政治解決」。

他強調，中國在國際上行事有原則，該擔的義務一分也不會少，「但我們不會背鍋，更不會為別人的行為買單」。美方應該停止抹黑施壓，停止對中國企業濫施單邊制裁。