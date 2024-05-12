動物園悽慘一幕　黑猩猩BB出生2週夭折　母不捨緊抱屍體3個月

西班牙有座動物園裡傳出令人鼻酸的消息，1隻母黑猩猩在喪子3個月後，依舊每天抱著逝去小孩的屍體、完全走不出傷痛，園方也只能積極為這隻母猩猩提供平穩的生活環境，以此協助牠克服這個難關。



《每日郵報》報道，西班牙瓦倫西亞動物園（Bioparc Valencia）10日發出聲明，提到這隻名叫娜塔莉亞（Natalia）在今年2月初產下小猩猩，不過這則喜訊在不到2週後變調，生出不久的小猩猩突然身亡，悲痛欲絕的娜塔莉亞彷彿始終無法接受一樣，3個月後的今日仍帶着孩子的屍體在園內活動。

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對此，瓦倫西亞動物園表示「黑猩猩是以社會連結和群體凝聚力為基礎的物種，因此所有成員都會受到悲傷事件的影響，牠們需要一段『悲傷時間』來慢慢地接受失去親人的事實，尤其是母猩猩可能會需要更多時間才能從失去活力的生活中走出來」。

事實上，娜塔莉亞今年2月生產時還有另1隻雌性小猩猩同時出生，而牠順利成長至今，瓦倫西亞動物園希望這能讓鼓勵納塔莉亞走出來起來。

此外，瓦倫西亞動物園強調他們已盡力確保黑猩猩能夠生活在盡可能接近其自然棲息地的環境中，並表示「我們的目標是保護物種、為牠們提供最大的福祉，同時支持牠們的行為和自然本能」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】