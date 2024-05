楊紫瓊進白宮領「總統自由勳章」　拜登一度叫錯Michael急更正

據美媒報道,美國總統拜登(Joe Biden)在當地時間5月3日,於白宮向19名人士頒發代表美國平民最高榮譽的「總統自由勳章」,得主包括奧斯卡影后楊紫瓊。



不過,據英國《每日郵報》(Daily Mail)報道,在為楊紫瓊(Michelle Yeoh)頒獎時,拜登一開始錯稱其為「Michael」,但很快糾正了自己,說出了正確的名字「Michelle」。有網民為此在社媒上吐槽。

19名獲獎者中也涵蓋了文化、體育等領域的人士,包括奧運七金得主泳手莉迪姬(Katie Ledecky)、首名上太空的西班牙女性奧喬亞(Ellen Ochoa)。

有評論指出,在總統大選年端出的得獎名單政治味濃厚,得主包括不少民主黨老將,如美國前眾議長佩洛西(Nancy Pelosi)、前副總統前副總統戈爾(Al Gore)、前國務卿克里(John Kerry) 和紐約市前市長彭博(Michael Bloomberg)等。爭取連任的拜登將在11月總統大選與共和黨籍前總統特朗普(Donald Trump)再次對決,正面臨一場硬仗。

金像影后楊紫瓊5月3日現身白宮,出席美國總統拜登(Joe Biden)頒發總統自由勳章(Presidential Medal of Freedom)的儀式。(Reuters)

美國總統自由獎章表揚的對象,是「曾為美國的繁榮、價值觀、安全或世界和平做出模範貢獻,或是有其他重大的社會、公共或私人事迹」。

楊紫瓊是以首位亞裔演員奪得奧斯卡影后而獲拜登頒總統自由獎章,她去年憑藉在電影《天馬行空》(Everything Everywhere All at Once)中的演出,成為奧斯卡獎史上首位亞裔影后。 白宮在聲明中指出,楊紫瓊不斷打破刻板印象,豐富了美國文化。

本文獲《聯合早報》授權轉載