楊紫瓊進白宮領「總統自由勳章」　拜登一度叫錯Michael急更正

據美媒報道，美國總統拜登（Joe Biden）在當地時間5月3日，於白宮向19名人士頒發代表美國平民最高榮譽的「總統自由勳章」，得主包括奧斯卡影后楊紫瓊。



不過，據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，在為楊紫瓊（Michelle Yeoh）頒獎時，拜登一開始錯稱其為「Michael」，但很快糾正了自己，說出了正確的名字「Michelle」。有網民為此在社媒上吐槽。

19名獲獎者中也涵蓋了文化、體育等領域的人士，包括奧運七金得主泳手莉迪姬（Katie Ledecky）、首名上太空的西班牙女性奧喬亞（Ellen Ochoa）。

有評論指出，在總統大選年端出的得獎名單政治味濃厚，得主包括不少民主黨老將，如美國前眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）、前副總統前副總統戈爾（Al Gore）、前國務卿克里（John Kerry） 和紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）等。爭取連任的拜登將在11月總統大選與共和黨籍前總統特朗普（Donald Trump）再次對決，正面臨一場硬仗。

金像影后楊紫瓊5月3日現身白宮，出席美國總統拜登（Joe Biden）頒發總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）的儀式。（Reuters）

美國總統自由獎章表揚的對象，是「曾為美國的繁榮、價值觀、安全或世界和平做出模範貢獻，或是有其他重大的社會、公共或私人事迹」。

楊紫瓊是以首位亞裔演員奪得奧斯卡影后而獲拜登頒總統自由獎章，她去年憑藉在電影《天馬行空》（Everything Everywhere All at Once）中的演出，成為奧斯卡獎史上首位亞裔影后。 白宮在聲明中指出，楊紫瓊不斷打破刻板印象，豐富了美國文化。

本文獲《聯合早報》授權轉載

