印度機艙老鼠110天搭逾2百航班　至少偷25萬財物　目標是兩類乘客

印度發生多宗機上竊盜案，一名男子靠着在110多天內搭乘200架飛機，成功竊取機上乘客的貴重物品，得手價值超過數百萬盧比（100萬盧比約為港幣9.37萬元）的贓物，今年4月終於落網。



根據《印度時報》（The Times of India）報道，今年4月，一名女乘客向警方報案，稱她從海得拉巴飛往德里的途中，失去了價值70萬盧比（約為港幣6.6萬元）的珠寶。後來警方又接獲通報，一名男子在從阿姆利則（Amritsar）飛往德里的飛機上，丟失價值200萬盧比（約為港幣18.7萬元）的珠寶物品。

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警方調閱機場閉路電視畫面，並檢查搭機乘客清單後，鎖定一名40歲男子卡普爾（Rajesh Kapoor），因為在兩架遭竊航班上都看到了他。警方設法查出卡普爾的手機號碼後，循線將他逮捕，並在他家中搜出大量金銀首飾。

警方表示，卡普爾主要在高級國內航班上實施盜竊，並且鎖定轉機航班的乘客，特別是老年和女性族群進行偷竊。他會觀察他們的行為，有時甚至會從行李申報單上，獲取行李中貴重物品的詳細資訊，或是策略性地要求更換座位，讓自己坐在目標附近。

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此外，卡普爾會利用登機時的混亂情況，偷偷搜查頭頂的置物架，並假借調整行李位置，趁乘客不注意時，偷走珠寶和其他貴重物品。靠着這個戰略，卡普爾在110多天裏，乘坐至少200趟航班，成功竊取數百萬盧比的贓物。且他在訂機票時，還會使用死去手足的名字和他人名義註冊的手機號碼，以避免留下證據。

警方指出，卡普爾承認參與五宗此類案件，並透露自己大部分現金都花在賭博上。目前警方仍在追查他去年是否犯下其他竊案。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】