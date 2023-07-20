有片｜台灣女子日本盜竊　誇張監視器畫面曝光　被捕後一句更無恥

日本千葉縣一間販售餃子的無人店發生客人未把錢款付清，卻拿光商品的案件。



警方按店家監視器畫面調查，發現犯案者為一名25歲台灣女性，當時她拿走40個冷凍蒸餃共4000日圓，但只留下一部份的錢便離開店裡。

當警察找上門，該女子竟回「我不是完全沒付錢啊」令人錯愕。

監視器影片令店家看呆：她竟做得這麼光明正大（點擊放大瀏覽）：

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日媒《テレ朝news》報道，7月5日晚間8時許，這名25歲台灣女子走進店內，陸續把架上的冷凍蒸餃放進袋子裡，拿光之後，到付款箱放了少少的銅板便轉身離開。

經營這間無人店的業者發現金額短少，查看監視器畫面時直呼傻眼，「這個人還把事情做得這麼光明正大」。

這起事件也讓業者想到之前曾有3次被偷，損失金額有8日圓、200日圓，也有250日圓，沒想到這次會損失這麼大的金額。

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日本警方循線將女子逮捕到案，女子向警方狡辯自己也不是完全沒付錢，但仍被依竊盜送辦。

此事傳回台灣，有臉書粉專「己爸偶」分享這件新聞，許多網友看了直說很丟臉，開酸「丟臉丟到日本，丟臉」、「幹嘛出國丟臉」、「才4000日幣也要凹」、「有攝影機還敢這樣做」、「少付錢不代表沒付錢，很有哥布林價值」、「日台友好，所以沒打算付錢」。

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