南美航空客機飛到一半發現「甩轆」　飛機緊急折返成功降落｜有片

智利南美航空（LATAM Airlines）一架空中巴士A319-132型客機6日從巴西里約熱內盧飛往聖保羅時，不知何故出現了飛機主輪失蹤的情況，導致飛機不得不轉降另一家機場檢修。



綜合外媒報道，這架編號為LA-3923的航班原定於當地2月6日下午12時30分從聖杜蒙特機場（SDU）飛往孔戈尼亞斯機場（CGH），豈料飛機在接近聖保羅時，機組人員突然發現飛機的起落架出現了問題。

+ 11

原來，飛機在下降時偵測不到左側內輪輪胎，於是航管人員決定將LA-3923航班改道至同樣位於聖保羅的瓜魯柳斯機場（GRU），以對飛機進行檢查與維修。

事後，巴西空中交通管制當局證實，機長在降落時正確放下了所有起落架，但飛機內側的左主輪卻不翼而飛。不過，在緊急救援人員的注視下，這架空中巴士最後還是在6日下午1點18分安全降落，而遺失的輪子後來則在聖杜蒙特機場附近的防波堤上被尋獲。

延伸閱讀：東京大雪｜列車突然停駛 550名乘客落車沿軌道徒步返回車站

+ 4

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】