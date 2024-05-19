馬來西亞警局疑遭恐怖組織襲擊　回教祈禱團是何方神聖？

馬來西亞柔佛州烏魯地南警察局疑遭恐怖組織回教祈禱團成員襲擊，造成兩名警察殉職後引發震驚，也令這個位於新山市郊的小鎮成為關注焦點。其實，烏魯地南與這個極端組織頗有淵源，回教祈禱團創辦人曾在當地僻靜的油棕園裏辦宗教私墊，培養了許多極端分子。



回教祈禱團（Jemaah Islamiyah，簡稱回祈團）是國際恐怖組織蓋達（Al-Qaeda）在東南亞的分支。回祈團成立於印尼，1990年代通過廣設宗教私塾的方式滲透馬國。

馬國媒體報道，回祈團發起人阿布峇卡（Abu Bakar Bashir）及阿都拉松卡爾（Abdullah Sungkar）1990年代初從印尼逃到馬國時，在烏魯地南（Ulu Tiram）創辦了一所宗教私塾。2009年在印尼被殲滅的馬國籍恐怖分子諾丁（Noordin Mohammad Top），以及目前被關押在古巴關塔那摩灣（Guantanamo Bay）美軍基地的印尼恐怖分子漢巴里（Hambali），都是這所學校的校友。這些人曾策劃多起恐怖襲擊，包括2002年奪走200多條人命的峇里島特大爆炸案。

這所宗教私塾在2000年前後被馬國當局下令關閉，但當時它已培養了許多思想極端的恐怖分子。烏魯地南因此可以說是回祈團成員熟悉的地方。

據報道，這所學校關閉後，馬國警方拘捕了12名涉嫌與回祈團武裝分支有關的教師。據信，這個在馬國活動的武裝團伙是印尼回祈團的分支。

馬來西亞柔佛州新山市鄰近新加坡，當局表示，柔佛州警局遇襲後，新加坡已加強邊境的巡邏和檢查工作。（Reuters）

烏魯地南距離新山市中心約18公里，距離新山住宅及商業混合區茂奧斯汀花園只約10公里。茂奧斯汀花園是許多新加坡人常去的購物及休閒地點之一。

星期五（5月17日）凌晨，一名男子持刀闖入烏魯地南警察局，砍殺了一名警察後，奪槍打死另一名警員。他過後在駁火中被另一名警察開槍擊斃，這名警察也中槍受傷，傷勢穩定。馬國警方相信兇徒是回祈團成員。

警察局遇襲後，馬國警方開始追查在柔州內20多名回祈團成員的行蹤。消息傳開，烏魯地南一帶的甘榜變得異常寂靜，許多居民都拒絕交談，甚至足不出戶。

本文獲《聯合早報》授權轉載

