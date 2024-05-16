寧養護士解釋「死前喉鳴」現象　稱如發出「這聲音」餘命僅25小時

此前曾有傳言稱，人類臨終前可能發出類似「咕嚕聲或劈啪聲」的「死前喉鳴」（death rattle）。



近日美國負責臨終關懷的護士朱莉（Julie McFadde）證實此事，強調這是生命終結前的正常現象，並不代表人正經歷疼痛，不用太過擔心。而研究表明，發出這種聲響代表生命剩約25小時。

患者會感到痛苦嗎？為何會發出聲音？點圖放大看看朱莉的講解：

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《每日郵報》報道，朱莉表示，許多家屬聽到親人發出「咕嚕聲或劈啪聲」，感到相當不捨，確信他們的親人在痛苦中死去，因此受到創傷。

但她澄清，患者發出這種聲音時是無意識的，也不會感到任何疼痛，這只是呼吸時空氣穿過口腔中積聚的液體引發。

她解釋：「正常情況下，身體會不斷在口腔中產生黏液，大腦下意識地向喉嚨發送吞嚥訊號來清除黏液。但對於那些生命即將結束的人來說，這個系統不再運作，唾液不再被吞嚥，導致在口腔內積聚。接着，當有人進行最後一次呼吸時，隨着空氣進出，便開始嘎嘎作響。」

朱莉說道：「臨終時發出喉鳴，這是最正常的事情，如果你不習慣聽到它，它可能會感覺像是你聽過最可怕的東西。我覺得如果我們接受過這方面的教育，可能會有助減少恐懼。」

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這段影片在TikTok上累積百萬次觀看，網友表示：「我一直以為我媽媽死時是窒息的，我現在終於相信她並不痛苦」、「我媽媽剛去世，當我聽到她這樣時我非常害怕，我覺得我無法幫助她，我們以為她窒息了。」

研究表明，臨終時發出「喉鳴」表示死亡將近，平均只能存活25小時，約40%的人在臨終階段會出現這種情況。

一般情況下，身體會不斷在口腔中產生唾液，以保持牙齦濕潤，幫助分解食物。口腔也會接收來自肺部的黏液，這些黏液被稱為纖毛的細毛從肺部往上輸送到呼吸道。

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