中國和阿拉伯國家關於巴勒斯坦問題的聯合聲明｜全文

中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議5月30日在北京召開，雙方就巴勒斯坦問題進行了深入探討。



雙方認為包括安理會第2728號決議在內的聯合國安理會和聯合國大會有關決議必須得到全面、有效落實，應共同努力推動加沙地帶儘快停火止戰，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。其中包括雙方要求安理會出台有約束力的決議，實現立即全面持續停火，停止強制遷移巴勒斯坦人民，保障救援物資運送至加沙全境，執行安理會有關決議，使加沙地帶生活回歸正軌。雙方譴責美國動用否決權阻止巴勒斯坦成為聯合國正式會員國等內容。

以下是聲明全文：

2024年5月30日，中國—阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議在北京召開，雙方就巴勒斯坦問題進行了深入探討。

雙方認為包括安理會第2728號決議在內的聯合國安理會和聯合國大會有關決議必須得到全面、有效落實，應共同努力推動加沙地帶儘快停火止戰，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。雙方就以下內容達成共識：

一、雙方譴責以色列對巴勒斯坦人民的持續侵犯。加沙地帶已有12.5萬巴勒斯坦平民死傷，其中大部分是婦女和兒童。加沙地帶巴勒斯坦民眾被迫遭受致命饑荒與封鎖，斷絕一切生計，加沙地帶居民區、醫院、學校、清真寺、教堂和基礎設施均遭系統性破壞，數千名巴勒斯坦囚犯遭扣押與虐待。

二、雙方譴責對拉法城的侵犯以及轟炸難民營和控制拉法口岸的行為。

三、雙方反對實施將巴勒斯坦人民強制遷移至其國土之外的計劃、意圖和行為，這將葬送中東地區的和平機遇，導致地區衝突擴大惡化。

四、雙方要求安理會出台有約束力的決議，實現立即全面持續停火，停止強制遷移巴勒斯坦人民，保障救援物資運送至加沙全境，執行安理會有關決議，使加沙地帶生活回歸正軌。雙方譴責美國動用否決權阻止巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。

五、雙方支持國際法院於2024年1月26日、3月28日、5月24日就南非起訴以色列違反《防止及懲治滅絕種族罪公約》案作出的臨時措施命令，認為以色列應遵守有關法律規定特別是國際人道法。雙方強調，作為佔領方的以色列對加沙惡劣的人道狀況負有責任。

2024年5月26日，以色列對加沙地帶南部拉法的難民營發動襲擊後，大火肆虐，畫面怵目驚心。圖為影片截圖。（ REUTERS/Reuters）

六、阿方強調應執行2023年11月11日在利雅得召開的阿拉伯—伊斯蘭國家聯合特別峰會作出的決議，其中包括打破以色列對加沙地帶的封鎖，使阿拉伯、伊斯蘭國家以及國際社會提供的人道救援物資能夠立即從海、陸、空進入加沙南北全境。中方表示理解。

七、雙方強調，若不結束對以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國領土、敘利亞被佔戈蘭高地、黎巴嫩被佔領土的佔領，地區便無法實現和平、安全與穩定。呼籲國際社會採取不可逆舉措，推動巴勒斯坦獨立建國，在國際法和相關國際決議的基礎上實現政治解決，其中包括安理會第242號（1967年）、338號（1973年）、497號（1981年）、1515號（2003年）和2334號（2016年）決議，以及2002年阿拉伯和平倡議的全部內容與要點，使巴勒斯坦人民能夠履行其不可剝奪的合法權利，其中包括命運自決權、建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國的權利，以及聯合國大會194號決議（1948年）規定的巴勒斯坦難民回歸與賠償權。支持巴勒斯坦國成為聯合國正式會員國。雙方重申，「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一現實出路。

八、雙方呼籲儘快召開更大規模、更具權威、更有實效的國際和會，在被認可的國際原則基礎上開啟權威性和平進程。上述進程應在確定的時間框架內和國際保障下進行，直至結束以色列對東耶路撒冷等1967年巴勒斯坦被佔領土、敘利亞被佔戈蘭高地，以及黎巴嫩剩餘被佔領土的佔領。

九、雙方支持巴勒斯坦政府依據被認可的國際原則，在加沙地帶、約旦河西岸和東耶路撒冷履職。加沙地帶是巴勒斯坦國不可分割的一部分。雙方強調支持巴勒斯坦政府在加沙的救濟努力。雙方重申巴勒斯坦解放組織是巴勒斯坦人民唯一合法代表，呼籲巴勒斯坦各派別統一在巴解旗幟下，在巴解領導下以民族夥伴關係承擔各自責任。

十、雙方歡迎聯合國大會於2024年5月10日通過第A/RES/ES-10/23號決議。決議認定了巴勒斯坦國符合成為聯合國正式會員國資格，要求安理會再次審議支持巴勒斯坦加入聯合國，並賦予巴勒斯坦國更多權益。

2024年2月1日，加沙拉法（Rafah）的巴勒斯坦人自聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）領取麵粉。（Reuters）

十一、雙方呼籲支持聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA），使其免遭關停。歡迎部分國家恢復對該機構注資，呼籲凍結注資的國家恢復對該機構支持。歡迎對該機構工作的獨立調查結果，認可該機構的中立性和專業性，認為該機構不可或缺、無法替代。

十二、雙方歡迎近期多國承認巴勒斯坦國，強調鑑於這是巴勒斯坦人民合法權利和國際地區和平、安全、穩定的推進力，呼籲尚未承認巴勒斯坦國的國家儘快作出承認。

十三、阿方讚賞中方長期以來在雙多邊場合就支持巴勒斯坦問題和巴勒斯坦人民不可剝奪的權利所採取的立場，讚賞中國國家主席習近平就解決巴勒斯坦問題提出的主張，以及中方在巴勒斯坦問題上提出的一系列倡議和主張；讚賞中方在巴勒斯坦問題上秉持公道正義，為推動和平進程付出了不懈努力；讚賞中方支持巴方改善民生、發展經濟，向巴方提供人道主義援助，並致力於推動巴勒斯坦國成為聯合國正式會員國。

十四、雙方強調以色列旨在改變耶路撒冷現狀的單方面舉措是無效的，支持哈希姆家族對被佔耶路撒冷伊斯蘭教和基督教聖跡的保護，支持其為保護耶城阿拉伯、伊斯蘭和基督教屬性，以及維護耶路撒冷及其聖迹現有歷史和法律地位所發揮的作用。雙方強調堅持阿克薩清真寺現有歷史和法律地位。

2024年3月1日，穆斯林在阿克薩清真寺進行周五祈禱。（Reuters）

十五、雙方譴責以色列政府持續推進有針對性的定居點計劃，其目的是改變巴勒斯坦被佔領土、敘利亞被佔戈蘭高地的現有歷史和法律地位。

十六、雙方支持摩洛哥國王穆罕默德六世陛下作為耶路撒冷委員會主席所作努力。雙方強調耶路撒冷委員會主席發揮的重要作用，以及該委員會下屬耶路撒冷財富之家機構所作出的努力。

十七、雙方支持埃及採取一切措施應對加沙地帶遭受侵犯造成的影響，依靠埃方努力將救援物資立即、持續、足量地運抵加沙地帶。雙方表示支持埃方為捍衛國家安全所採取的措施，埃及國家安全也是阿拉伯民族安全的基礎組成部分。

十八、雙方支持埃及和卡塔爾為推動達成持久停火、使加沙地帶生活回歸正軌所作共同努力。雙方支持埃及和阿爾及利亞為實現巴勒斯坦各派和解所發揮的作用。

土耳其外長菲丹、印尼外長雷特諾·、埃及外長舒克里、沙特外長費薩爾親王、卡塔爾首相阿勒薩尼、巴勒斯坦外長馬勒基和約旦外長薩法迪於2023年11月29日在美國紐約市舉行的聯合國安理會關於以巴衝突的會議上見記者。(REUTERS)

十九、雙方讚賞阿爾及利亞和阿聯酋作為安理會非常任理事國期間在涉巴勒斯坦問題上發揮的作用，包括為推動通過聯合國安理會涉巴以衝突相關決議和推動巴勒斯坦國成為聯合國正式會員國等所作努力。

二十、雙方讚賞卡塔爾首相兼外交大臣呼籲立即行動起來，幫助所有因加沙侵犯而失去雙親和家庭的巴勒斯坦孤兒。呼籲各國和國際社會共同努力，在阿盟相關努力框架下，向孤兒和被截肢兒童提供必要醫療和心理支持。

二十一、雙方讚賞阿爾及利亞在政治和物質層面支持巴勒斯坦問題所作努力，讚賞特本總統所作積極努力，特別是推動召開2022年10月13日的巴勒斯坦各派內部和解會議並通過《阿爾及爾宣言》，該會議是巴勒斯坦實現民族團結道路上的積極一步。